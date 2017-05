Was der Tag bringt

Der Münchner Stadtrat will am Mittwoch in seiner Vollversammlung (9.00 Uhr) über die umstrittene Bierpreisbremse für die Oktoberfest-Maß entscheiden. Das Thema war vergangene Woche im Wirtschaftsausschuss auf das Plenum vertagt worden. Wiesn-Chef Josef Schmid (CSU) will den Bierpreis für drei Jahre bei 10,70 Euro deckeln.

Das EU-Parlament stimmt am Mittwoch (12.30 Uhr) in Straßburg über die Vorbereitung eines Rechtsstaatsverfahrens gegen Ungarn ab. Für den Vorschlag von Sozialdemokraten, Liberalen, Linken und Grünen zeichnete sich eine Mehrheit ab. Die gegenwärtige Situation in Ungarn sei eine „eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der Werte“ der EU, heißt es in dem Resolutionsentwurf.

Aus Protest gegen neue, harte Sparmaßnahmen rufen Gewerkschaften in Griechenland am Mittwoch erneut zu Streiks auf. Dutzende Flüge werden wegen einer vierstündigen Arbeitsniederlegung der Fluglotsen zeitlich versetzt, wie die Fluglinien mitteilten. Einige Inlandflüge wurden abgesagt. Die Fähren sollen den zweiten Tag in Folge in den Häfen bleiben, auch die staatliche Bahn und der Nahverkehr werden bestreikt.