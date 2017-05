Was der Tag bringt

Der Bundestag berät am Freitag (10.05 Uhr) erstmals über den umstrittenen Gesetzentwurf gegen Hass und Hetze im Internet. Mit dem „Netzwerkdurchsetzungsgesetz“ will die schwarz-rote Regierung die sozialen Netzwerke zwingen, sogenannte „Hate Speech“ konsequenter zu entfernen. Offenkundig strafbare Inhalte sollen innerhalb von 24 Stunden gelöscht werden.

Der Bundestag diskutiert am Freitag (9.00 Uhr) in erster Lesung den Gesetzentwurf der Regierung zur härteren Bestrafung von Wohnungseinbrechern. Demnach soll diese Straftat, die in der Bevölkerung zu einem Gefühl großer Unsicherheit führt, künftig mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren geahndet werden.

Bund und Länder wollen Steuerbetrug im weltweiten Onlinehandel zulasten des deutschen Fiskus unterbinden. Darüber beraten die Finanzminister am Freitag auf ihrer Jahreskonferenz im baden-württembergischen Konstanz. Hintergrund ist, dass manche Onlineanbieter aus Nicht-EU-Staaten Waren über Zwischenlager in der Europäischen Union an deutsche Kunden liefern, ohne die dabei berechnete Umsatzsteuer tatsächlich an die deutsche Staatskasse abzuführen.

Gesundheitsminister der 20 wichtigsten Schwellen- und Industrieländer beraten am Freitag in Berlin das Vorgehen gegen Gesundheitskrisen. In einer Übung zum Krisenmanagement wollen die Minister den Ernstfall eines Krankheitsausbruches erproben. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will auf dem Treffen in einer Rede auf Probleme und Lösungswege eingehen (13.30 Uhr).

Die Arbeitsminister der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer beraten in Rheinland-Pfalz unter anderem darüber, wie die Arbeitsbedingungen in globalen Lieferketten verbessert werden können. Am Freitag wollen sie Ergebnisse präsentieren. Auf der Tagesordnung standen auch der digitale Wandel, Erwerbstätigkeit von Frauen, die Integration von Migranten und Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt sowie Jugendbeschäftigung und Ausbildung.

Auf ein letztes „Smoke On The Water“! Die Rockband Deep Purple startet am Freitagabend (20.00 Uhr) in München ihre Abschiedstournee von ihren deutschen Fans. In der Olympiahalle dürften dabei auch Rock-Klassiker wie „Highway Star“, „Black Night“ und „Hush“ nicht fehlen.