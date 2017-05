Was der Tag noch bringt

Im Streit um Angebote des Fahrdienste-Vermittlers Uber wird am Donnerstag eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) erwartet. Es geht um die Frage, zu welchen Bedingungen Uber Mietwagen mit Fahrer per Smartphone-App an Kunden vermitteln darf. Taxiunternehmen sehen durch die neue Konkurrenz ihr Geschäft bedroht, das in Deutschland besonders geschützt ist.

Der Bundestag debattiert am Donnerstag in einer Aktuellen Stunde über die Vorschläge des neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron zur Erneuerung der Europäischen Union. Macron hatte bei seinem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag für eine europäische Investitionsoffensive und die Einführung eines eigenen Budgets für die Eurozone sowie einen eigenen Finanzminister für die 19 Länder geworben. Am Abend soll das Parlament nach dem Willen der schwarz-roten Regierung die Vorgaben für Abschiebungen und den Umgang mit Asylbewerbern verschärfen.

Die Arbeitsminister der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer beraten ab Donnerstag, wie die Arbeit weltweit menschenwürdig und gerecht gestaltet werden kann. Unter der G20-Präsidentschaft Deutschlands diskutieren sie zwei Tage lang in Bad Neuenahr-Ahrweiler in Rheinland-Pfalz. Eröffnet wird das Treffen (8.45 Uhr) von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD).

UN-Klimachefin Patricia Espinosa will am Donnerstag das Konzept der kommenden Weltklimakonferenz in Bonn vorstellen. Zu der Konferenz werden im November bis zu 20 000 Teilnehmer erwartet. Es geht um die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens. Darin hatten sich im Dezember 2015 195 Staaten auf das Ziel geeinigt, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen.

Das griechische Parlament soll am Donnerstag über ein neues, rund fünf Milliarden Euro schweres Spar- und Reformpaket abstimmen. Es beinhaltet unter anderem Rentenkürzungen in einem Volumen von 2,7 Milliarden Euro ab 2019 und eine drastische Senkung des Steuerfreibetrags. Zudem sollen Staatsbediensteten die Gehälter gekürzt und die Privatisierungen beschleunigt werden.

Der Streit um strenge technische Standards auch für ältere Karussells und Fahrgeschäfte auf dem Münchner Oktoberfest beschäftigt am Donnerstag den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. Ein Schausteller wehrt sich dagegen, dass er mit seinem gut 25 Jahre alten Fahrgeschäft neue DIN-Vorschriften einhalten soll, die beim Bau seines Geschäfts noch gar nicht galten.