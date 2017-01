Was heute sonst noch ansteht

Die britische Regierung will an diesem Donnerstag einen Gesetzentwurf für die EU-Austrittserklärung des Landes ins Parlament einbringen. Das bestätigte eine Sprecherin des Brexit-Ministeriums in London der Deutschen Presse-Agentur. Der Wortlaut des Gesetzentwurfs und der Zeitplan für das Gesetzgebungsverfahren wird höchstwahrscheinlich am Donnerstagvormittag auf der Webseite des Parlaments veröffentlicht.

Der scheidende Wirtschaftsminister und SPD-Chef Sigmar Gabriel gibt an diesem Donnerstag (09.00 Uhr) im Bundestag eine Regierungserklärung zur weiteren Wirtschaftsentwicklung ab. Anschließend debattiert das Plenum über den aktuellen Jahreswirtschaftsbericht. Darin sagt die Bundesregierung für dieses Jahr einen Jobrekord voraus.

Die Euro-Finanzminister beraten am Donnerstag (15.00 Uhr) in Brüssel über das griechische Sparprogramm und die Umsetzung von Reformen in dem hoch verschuldeten Land. Bei dem Treffen, zu dem auch Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) erwartet wird, soll es unter anderem um ausstehende Reformen des Arbeitsmarkts sowie des Energienetzes gehen.

Die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) veröffentlicht am Donnerstag (8.00 Uhr) aktuelle Daten zur Verbraucherstimmung in Deutschland. Angesichts der stabilen Arbeitsmarktlage, die für Jobsicherheit sorgt, rechnen Experten mit einer weiteren Verbesserung des Konsumklimas.

Vor vier Jahren hat das Bundeskartellamt gegen zahlreiche bekannte Süßwarenhersteller Millionenbußen wegen mutmaßlicher Wettbewerbsverstöße verhängt. Doch eine ganze Reihe namhafter Produzenten war nicht bereit, die Entscheidung zu akzeptieren - und zog vor Gericht. Am Donnerstag (16.00 Uhr) wird nun das Urteil des Düsseldorfer Oberlandesgerichts (OLG) dazu erwartet.

Der Bundesgerichtshof (BGH) verkündet am Donnerstag (9.00 Uhr) sein Urteil in einem Streit über die Grenzen des Engagements öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten auf dem Zeitschriftenmarkt. Geklagt hat die Verlagsgruppe Bauer. Sie wehrt sich gegen das monatlich erscheinende „ARD Buffet Magazin“, das der Burda-Verlag in Kooperation mit dem Südwestrundfunk (SWR) publiziert.