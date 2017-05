Was steht heute noch an?

Darüber hinaus laufen am Freitag Optionen auf Indizes und einzelne Aktien aus. Im Vorfeld schwanken die Aktienkurse üblicherweise stark, weil Investoren die Preise derjenigen Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen.

Ein Fokus liegt auch auf der Autobranche. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) trifft sich mit Autobossen, Forschungsinstituten und Verbänden, um über die Zukunft der Branche zu sprechen.

Zudem wollen Bund und Länder Steuerbetrug im weltweiten Onlinehandel zulasten des deutschen Fiskus unterbinden. Darüber beraten die Finanzminister am Freitag auf ihrer Jahreskonferenz in Konstanz. Hintergrund ist, dass manche Onlineanbieter aus Nicht-EU-Staaten Waren über Zwischenlager in der Europäischen Union an deutsche Kunden liefern – ohne die dabei berechnete Umsatzsteuer tatsächlich an die deutsche Staatskasse abzuführen.

Die Arbeitsminister der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer beraten in Rheinland-Pfalz unter anderem darüber, wie die Arbeitsbedingungen in globalen Lieferketten verbessert werden können. Am Freitag wollen sie Ergebnisse präsentieren. Auf der Tagesordnung stehen zudem der digitale Wandel, Erwerbstätigkeit von Frauen, die Integration von Migranten und Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt sowie Jugendbeschäftigung und Ausbildung.