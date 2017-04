Was wichtig wird

Die Märkte dürften nun wieder verstärkt die anstehenden Quartalszahlen unter die Lupe nehmen. Von Unternehmensseite könnten dabei einige Impulse kommen. In den USA legen am Dienstag der Limonaden-Hersteller Coca-Cola und der Burger-Brater McDonald's sowie am Donnerstag die Google-Mutter Alphabet Geschäftszahlen vor. Kurz nach den USA kommt auch in Deutschland die Bilanzsaison auf Touren: Am Donnerstag sind Deutsche Bank, der Chemiekonzern BASF und der Aspirin-Anbieter Bayer an der Reihe.

Dazu kommen in dieser Woche eine Reihe wichtiger Konjunkturdaten, darunter in Deutschland das GfK-Konsumklima sowie die vorläufigen Inflationszahlen für April am Donnerstag. Am Freitag werden dann auch die entsprechenden Verbraucherpreistrends für die gesamte Eurozone veröffentlicht.

In den USA kommt am Dienstag das Verbrauchervertrauen für April, bevor am Donnerstag die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter im März sowie am Freitag das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts im ersten Quartal folgen. Sollten die US-Konjunkturdaten weitere Schwächeanzeichen zeigen, dürften Investoren die teils hohen Wallstreet-Bewertungen zunehmend in Frage stellen, glauben Marktbeobachter.

Daneben steht insbesondere der Donnerstag auch wegen den beiden Sitzungen der EZB und der Bank of Japan im Fokus. Die US-Notenbank erhöht Schritt für Schritt die Zinsen, bei der EZB dürfte das noch dauern: Für die kommende Zinssitzung wird nicht mit einer Anhebung gerechnet.