FrankfurtAus Sorge vor zunehmenden weltpolitischen Spannungen sind Anleger mit Vorsicht in die Karwoche gestartet. Der Dax verlor 0,2 Prozent auf 12.203 Punkte, der Euro Stoxx 50 gab 0,4 Prozent auf 3482 Zähler nach. „Es sind derzeit genügend Argumente zu finden, die Investoren von Aktienkäufen abhalten“, sagte ein Frankfurter Händler. So gebe es auf der einen Seite die politischen Brandherde in Syrien und Nordkorea sowie Fragezeichen über die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) auf der anderen Seite. Außerdem warteten viele Anleger auf neue Impulse von der nach Ostern Fahrt aufnehmenden Quartalsbilanzsaison.

Nach der Bombardierung eines syrischen Militärstützpunkts vergangene Woche rätselten Börsianer nun über die politische Strategie von US-Präsident Donald Trump. US-Außenminister Rex Tillerson nannte am Wochenende weiterhin den Kampf gegen den Islamischen Staat (IS) als Priorität. Dagegen erklärte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, den Sturz von Syriens Machthabers Baschar al-Assad zum obersten Ziel. Dieser wird von Russland und dem Iran unterstützt.

Außerdem trieb die Anleger Trumps Nordkorea-Politik um: Die USA entsandten einen Flugzeugträger und weitere Kriegsschiffe in die Gewässer vor der koreanischen Halbinsel, um nach Angaben aus Washington im Streit um das Raketen- und Atomwaffenprogramm des abgeschotteten Landes Stärke zu demonstrieren.

Die geopolitischen Unsicherheiten überschatteten positive Konjunkturdaten aus der Euro-Zone: Börsianer beurteilten die Lage so gut weit seit fast zehn Jahren nicht mehr, wie eine Umfrage der Investmentberatung Sentix unter gut 1000 Anlegern und Analysten ergab. Auch den Euro ließ das kalt. Die Gemeinschaftswährung fiel um bis zu 0,2 Prozent auf 1,0571 Dollar und erreichte den tiefsten Stand seit mehr als vier Wochen. Ein schwächerer Euro hilft jedoch dem Aktienmarkt, da Export-Unternehmen im Welthandel Vorteile haben.

Bei den Einzelwerten standen Stada im Rampenlicht: Nach einer insgesamt 5,3 Milliarden Euro schweren Kaufofferte von Bain Capital und Cinven schossen die Aktien im MDax um 11,5 Prozent auf ein Rekordhoch von 64,95 Euro in die Höhe. Die Finanzinvestoren bieten 66 Euro je Aktie, wie Stada mitteilte. Analysten bezeichneten den gebotenen Preis als überraschend hoch. Möglicherweise solle dadurch verhindert werden, dass andere potenzielle Bieter in den Prozess einstiegen, erklärte Experte Bernhard Weininger von Independent Research.

Größter Gewinner im Dax waren Lufthansa, die im Windschatten des Rivalen Air France KLM um 2,5 Prozent anzogen. Die Franzosen beförderten im März mehr Passagiere und sprachen von einem anhaltend positiven Trend. Air-France-Titel legten in Paris um 3,6 Prozent zu.

In London standen BHP Billiton hoch im Kurs und kletterten um 5,2 Prozent, nachdem der Hedgefonds und Großaktionär Elliott Advisors in einem Brief an das Management unter anderem eine höhere Gewinnausschüttung von dem weltgrößten Minenbetreiber forderte.

Dennoch gibt es derzeit viele positive Stimmen: In der Karwoche wird der Dax einigen Experten zufolge einen neuen Anlauf zum Sprung auf ein Rekordhoch nehmen. Dank der robusten europäischen Konjunktur seien größere Rückschläge derzeit nicht zu erwarten, sagt Robert Greil, Chef-Anlagestratege des Bankhauses Merck Finck. „Angesichts der Datentrends dürften wir die höchsten Kursniveaus noch nicht gesehen haben.“

Auch die Experten der Citigroup beurteilen die Aussichten des europäischen Aktienmarktes positiv und stufen ihn auf „Overweight“ hoch. Die Konjunktur sei im Aufwind und die Zinsen seien niedrig. Außerdem liege die Wahrscheinlichkeit eines Sieges der Euro-Kritikerin Marine Le Pen bei den französischen Präsidentschaftswahlen bei gerade einmal 20 Prozent, da die Umfragewerte der Chefin des rechtsextremen Front National stagnierten. „Ein deutliches Überschreiten der 12.400er Marke würde die Pessimisten in Zugzwang bringen, weil Skepsis in diesem Falle kaum mehr hoffähig wäre“, sagt Anlage-Experte Joachim Goldberg von der Beratungsfirma Goldberg & Goldberg.

Anders hingegen schätzt Patrick Hussy, Geschäftsführer des Vermögensverwalters Sentix, die Lage ein. Die Verluste der vergangenen Handelswoche um 0,7 Prozent könnten den Auftakt für einen Kursrutsch des Dax um bis zu zehn Prozent bilden. „Seit der Wahl Donald Trumps sind die Erwartungen durch die Decke gegangen. Die Anleger werden zunehmend ungeduldig, die Erfolgsmeldungen fehlen.“ Beim zweiten Anlauf für eine Gesundheitsreform kommt der US-Präsident kaum voran. Gleiches gilt für seine „phänomenale“ Steuerreform. Auch an der Wall Street kam die Trump-Rally zuletzt ins Stocken. Der Leitindex Dow Jones trat in der vergangenen Woche nahezu auf der Stelle.