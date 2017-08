Wenn die Fed-Bosse reden

Aber nicht nur die Inflationszahlen bieten heute Anlass für die lang gehegten und liebgewonnenen Spekulationen der Börsianer über die Zinsentscheide. Am Abend mitteleuropäischer Zeit sprechen zwei Fed-Gouverneure, die aktuell auch stimmberechtigt sind im Offenmarktausschuss – und beide mahnen zur Vorsicht. Robert Kaplan, Chef der Fed-Filiale Dallas, sprach sich zuletzt für Geduld mit dem nächsten Zinsschritt aus, peilt für den September aber den Bilanzabbau an.

Um die Finanzkrise zu bewältigen hatte die Fed Staatsanleihen im Billionenwert aufgekauft. Nun wollen die Notenbanker damit beginnen, die gigantische Summe abzubauen, indem auslaufende Papiere nicht mehr durch neue abgelöst werden . Details und ein endgültiger Beschluss sollen in den nächsten Sitzungen folgen. Der zweite Mann des Tages ist Neel Kashkari. Der Chef der Federal Reserve Minneapolis gilt als überzeugte Taube, gelingende Geldpolitik baut für ihn auf Stimuli auf, etwa niedrigen Zinsen.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland ihre Verluste ausgeweitet. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,9 Prozent tiefer, während der Nasdaq 2,1 Prozent verlor. Der S&P500 fiel um 1,4 Prozent. In Tokio blieb die Börse am Freitag wegen eines Feiertages geschlossen. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 1,4 Prozent auf 3215 Punkte. In der zweiten Frankfurter sank der Index der mittelgroßen Wertem der MDax, um 0,9 Prozent auf 24.412 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax gab um 0,8 Prozent auf 2214 Zähler nach.

Zu den wenigen Gewinnern am deutschen Aktienmarkt gehörte Stabilus mit einem Kursplus von 2,7 Prozent. Der Autozulieferer, der im Kleinwerte-Index SDax gelistet ist, hob nach einem Umsatz- und Gewinnsprung seine Gesamtjahresziele an. Im Dax selbst standen die beiden Fresenius-Papiere ganz oben mit einem Plus von jeweils 0,7 Prozent. Im MDax verlor die Scheine von Innogy anderthalb Prozent. Die Ökostrom-Tochter von RWE konnte im ersten Halbjahr 2016 zwar operativ zulegen, doch die Aktionäre zeigten sich nicht überzeugt, der schwierige Vertrieb in Großbritannien stört.