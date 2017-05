DüsseldorfDie Anleger in Frankfurt wollen es wissen. Gleich in den ersten Handelsminuten des Monats trieben sie den Dax bis kurz vor das Rekordhoch. Der Angriff auf die erst vergangene Woche erreichte Marke scheiterte knappestmöglich, es fehlte ein halber Zähler bis zu den 12.486 Punkten. Danach ließ der Schwung nach, zuletzt notierte der Deutsche Aktienindex am Nachmittag mit 12.458 Punkten 0,2 Prozent fester. Gelegenheiten für einen weiteren Anlauf könnten sich in den nächsten Tagen genug ergeben: Am Mittwoch entscheidet die Fed über die amerikanischen Leitzinsen, am Freitag erscheint der wichtige US-Arbeitsmarktbericht und am Sonntag kommt es bei den französischen Präsidentschaftswahlen zu einer Grundsatzabstimmung über die europäische Integration. Genau dieselben Gründe erschweren aktuell aber auch den Anstieg, die unklaren Ausgänge sorgen für Zurückhaltung.

Dass die Federal Reserve die Zinsen erhöht, gilt als unwahrscheinlich. Immerhin hatte die US-Notenbank erst auf der vergangenen März-Sitzung den Zinskorridor auf 0,75 bis 1,0 Prozent angehoben. Ein Blick auf die Terminmärkte verrät, dass ein Großteil der Anleger mit zwei weiteren Schritten für das laufende Jahr rechnet. Sollte am morgigen Abend auf der Pressekonferenz von Fed-Chefin Janet Yellen der Eindruck einer behutsameren Gangart entstehen, würde das die Aktienrally stützen.

„Es geht lediglich darum, ob die US-Notenbanker eine Anhebung bereits im Juni andeuten oder nicht“, schrieb Commerzbank-Währungsanalyst Ulrich Leuchtmann in einem Marktkommentar. Der Arbeitsmarktbericht vom Freitag erlaubt weitere Rückschlüsse, machen die Dollar-Hüter ihre Geldpolitik doch maßgeblich von der Beschäftigungssituation in den Vereinigten Staaten abhängig. Im April hatte der monatliche Höhepunkt im US-Konjunkturkalender enttäuscht.

Der große Schatten über den Börsen bleibt Frankreich, wo es am Sonntag zu Stichwahlen kommt. Beachtung finden sie vor allem deswegen, weil mit der Grande Nation – anders als Großbritannien – ein echtes Kernland der europäischen Integration auf der Kippe steht. Denn Präsidentschaftskandidaten Marine Le Pen will ihr Land aus dem Euro und der Europäischen Union führen, wenngleich sie aus wahltaktischen Gründen zuletzt zahmere Töne anschlug. Ein Wahlsieg der Front-National-Chefin ist auf den Märkten ein Schreckensszenario, die europäische Integration als Gesamtes wäre in Gefahr.

Die Option Le Pen hat aber an Schrecken eingebüßt, seit der bekennende Pro-Europäer Emmanuel Macron die erste Wahlrunde gewonnen hat. Inzwischen wird der ehemalige Wirtschaftsminister von allen etablierten Kräften unterstützt, die Umfragen sehen ihn klar im Vorteil. Die Erleichterung über Macrons unerwartet starkes Abschneiden hatte den Dax am vergangenen Montag um drei Punkte emporschnellen lassen, nach zwei Jahren durfte man in Frankfurt ein neues Allzeithoch feiern.

Generell zeigten sich Europas Börsen zum verspäteten Wochenanfang freundlich, aber vorsichtig. Der Euro-Stoxx-50 kam mit 3567 Punkten auf ein Plus von 0,2 Prozent. Durch die Bank weg führten die großen Leitindizes leichte bis mittlere Aufschläge, Frankfurt gehört zu den weniger starken Plätzen. In der Reihe trauten sich die Anleger etwas mehr, der MDax rückte 0,3 Prozent vor auf 24.690 Punkte, der TecDax 0,6 Prozent auf 2106 Punkte.

Hervor stach der Athener ASE General Index, der um 3,5 Prozent nach oben schoss. Die griechische Regierung hat sich nach Monaten der Verhandlungen mit ihren Geldgebern einigen können. Die Bedingungen für weitere Auszahlungen aus dem dritten Hilfspaket stünden nun, hieß es in einer gemeinsamen Stellungnahme von europäischer Zentralbank, internationalem Währungsfonds und europäischen Stabilitätsmechanismus. In den kommenden Wochen sollten jetzt weitere Gespräche zur Tragfähigkeit der griechischen Schulden geführt werden. Es gehe darum, eine „glaubwürdige Strategie“ zu haben.