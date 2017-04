Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Zalando-Aktien enttäuschen Anleger





Aktien von ProSiebenSat.1 erlitten hingegen einen gehörigen Dämpfer. Die Titel des Medienkonzerns verbilligten sich um 2,8 Prozent und waren damit klares Schlusslicht im Dax. Analystin Laurie Davison sieht auf dem europäischen TV-Werbemarkt unerwartete Schwächesignale im zweiten Quartal. Dies sei angesichts der zuletzt guten Verbraucherstimmung umso besorgniserregender.

Die Papiere von Zalando sackten nach der Vorstellung von Eckdaten zum ersten Quartal um 5,8 Prozent ab und waren damit im MDax ganz unten zu finden. Die erreichte Ebit-Marge zwischen Januar und März gab das Unternehmen mit 1,0 bis 3,0 Prozent an, was Händlern zufolge wesentlich schwächer ausfiel als gedacht. Im Gesamtjahr strebt Zalando eine Marge von fünf bis sechs Prozent an.

Zu den größten Verlierern am Pariser Aktienmarkt gehörten Vivendi mit einem Minus von 1,7 Prozent auf ein Drei-Wochentief von 17,36 Euro. Der französische Medienkonzern muss auf Geheiß einer italienischen Aufsichtsbehörde seine Beteiligung an der Telecom Italia oder der Mediengruppe Mediaset reduzieren. Insidern zufolge strebt Vivendi bei Telecom Italia die Mehrheit im Aufsichtsrat an.

Im Einzelhandelssektor waren Burberry mit einem Minus von mehr als sechs Prozent schwächster Wert im Londoner FTSE-Index. Das Umsatzwachstum der britischen Luxusmarke lag im vierten Quartal unter den Analystenerwartungen.

Neben der Politik richten Anleger ihre Aufmerksamkeit am Mittwoch auf die US-Bilanzsaison. Unter anderem öffnet die Bank Morgan Stanley ihre Bücher. Die Konkurrenten JPMorgan, Citigroup und Bank of America hatten positive Zahlen vorgelegt, während Wells Fargo und Goldman Sachs enttäuschten.

Die US-Börsen hatten am Dienstag ihre Verluste nach Börsenschluss in Europa noch etwas ausgebaut. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab 0,5 Prozent auf 20.523 Punkte nach, der S&P-500 sank 0,3 Prozent auf 2.342 Zähler. Der Nasdaq-Index verringerte sich um 0,1 Prozent auf 5.849 Punkte.

In Japan hielten sich die Anleger am Mittwoch zurück. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag unverändert bei 18.417 Punkten.