FrankfurtAktienanleger haben sich am letzten Handelstag des Jahres durch nichts mehr aus der Ruhe bringen lassen. Der Dax notierte im freitäglichen Frühhandel 0,2 Prozent leichter bei 11.425 Punkten. Börsianer stellten sich wie in den vergangenen Tagen auf einen trägen Handel mit wenig Umsätzen ein. Gewinnmitnahmen bestimmten das Börsengeschehen zu Jahresultimo. „Die Luft ist raus“, sagte Marktanalyst Scott Wren vom Wells Fargo Investment Institute. „Der Markt ist jetzt fair bewertet und jeder fragt sich: Was kommt als nächstes?“

Das Handelsumfeld blieb zu Wochenschluss mangels klarer Impulse von den Weltbörsen und einer nur dünnen Agenda ähnlich ruhig wie an den vergangenen Tagen. Hinzu kommt, dass an diesem Freitag nur verkürzt gehandelt wird. Statt um 17.30 Uhr schließt der Dax bereits um 14.00 Uhr. Auch in London endet der Handel zur Mittagszeit.

In der zweiten Börsenreihe war das Bild ähnlich: Der MDax als Heimat der mittelgroßen Werte gab um 0,11 Prozent auf 22 123,59 Punkte nach. Der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,19 Prozent auf 1809,69 Punkte. Auch für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es moderat nach unten.

Unter den größten Verlierern im Dax war erneut die Deutsche Bank mit einem Minus von 0,9 Prozent. Die Titel des größten deutschen Geldhauses haben aufs Jahr gesehen wie die Aktien der Commerzbank rund ein Viertel an Wert eingebüßt. Sorgen um die Zukunft des angeschlagenen italienischen Finanzsystems ließen Anleger in den vergangenen Monaten auf breiter Front aus Bankaktien flüchten. Der europäische Bankenindex verlor seit Anfang 2016 gut sieben Prozent.

Die Nachrichtenlage blieb auf Unternehmensseite extrem dünn. Papiere von K+S standen nach einem optimistischen Kommentar des Analysehauses Kepler Cheuvreux moderat mit 0,60 Prozent im Plus. Analyst Christian Faitz sprach bei dem Salz- und Düngemittelkonzern von der Aussicht auf eine verbesserte Dynamik in 2017.

Trotz kleinerer Verluste seit Weihnachten schickte sich der Dax an, das fünfte Jahr in Folge mit Gewinnen zu beenden. Auf Jahressicht lag der Leitindex knapp sieben Prozent im Plus. Die Zuwächse gehen allerdings fast ausschließlich auf das Konto des Dezembers. Im Februar war er noch unter die Marke von 9000 Punkten gerutscht. Die chinesische Börsenkrise, der Brexit, die Präsidentenwahl in den USA und politische Turbulenzen in Italien hatten Anleger 2016 auf Trab gehalten.

Für das kommende Jahr sollten sich Investoren nach Ansicht von Experten ebenfalls ein dickes Nervenkostüm zulegen, denn Wahlen in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und wohl auch in Italien können Diskussionen über den Zusammenhalt der Euro-Zone wieder hochkochen lassen .