 Börse in New York: Kraft-Heinz-Aktien trotzen Kursrückgängen

Börse New York Der Freitagshandel beginnt ruhig. (Foto: AFP; Foto: Yuri Gripas)

New YorkDie Wall Street ist nach der Rekordjagd der vergangenen Tage schwächer in den Handel gestartet. Gewinnmitnahmen drückten am Freitag viele Kurse. Dämpfend wirkte sich zudem die Ungewissheit über den weiteren finanzpolitischen Kurs von Präsident Donald Trump aus. Trump hatte zwar eine Steuerreform angekündigt, Einzelheiten blieb er aber bislang weitgehend schuldig. Investoren sagten, Trump müsse mehr Details liefern, bevor sie weiter auf Einkaufstour gehen.

Die von Ketchup-Hersteller Kraft-Heinz angestrebte Fusion mit Unilever sorgte für Kurssprünge. Kraft kletterten an der Wall Street um 8,3 Prozent auf ein Rekordhoch von 94,50 Dollar. Die niederländisch-britische Unilever schoss an der Börse in London um bis zu 15 Prozent auf 3848 Pence nach oben, ebenfalls ein Rekord. „Die Offerte von Kraft kommt total überraschend“, sagte Analyst Jauke de Jong vom Brokerhaus AFS Group in Amsterdam. „Es ist nicht auszuschließen, dass Kraft sein Angebot erhöht. Mit den Ankeraktionären 3G und Berkshire Hathaway im Rücken hat Kraft auch genug Power, eine solch große Transaktion zu stemmen.“ Der britisch-niederländische Konsumgüterriese lehnte die nach seinen Angaben 143 Milliarden Dollar schwere Offerte zwar als zu niedrig ab. Kraft Heinz will sich aber weiter um einen Zusammenschluss bemühen.

Der Dow-Jones-Index mit den Standardwerten notierte in den ersten Minuten 0,3 Prozent tiefer bei 20.550 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 gab ebenfalls 0,3 Prozent nach auf 2340 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq fiel um knapp 0,2 Prozent auf 5805 Stellen.

Auf dem Verkaufszettel standen Bankenaktien, die zuletzt deutlich gestiegen waren. So gaben Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo und Citigroup allesamt nach. Campbell-Anteilscheine büßten sieben Prozent ein. Der weltgrößte Suppenproduzent hatte Quartalszahlen vorgelegt, die schlechter als erwartet ausfielen.