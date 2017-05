Aktien ächzen unter Trump

Durch die Trump-Kontroverse gerieten die Finanzwerte unter Druck. Sie hatten von den Spekulationen auf einen Trump-Boom in den vergangenen Monaten überdurchschnittlich profitiert. Der US-Bankenindex rutschte um vier Prozent ab. Bank of America büßten fast sechs und Goldman Sachs 5,2 Prozent ein.

Mehr als drei Prozent abwärts ging es für Apple. Der Chipkonzern Qualcomm reichte in den USA eine Klage gegen die für Apple tätigen Auftragsfertiger Foxconn, Pegatron, Wistron und Compal Electronics ein. Die Firmen würden ihre langjährige Lizenzabkommen verletzen, wirft Qualcomm den Unternehmen vor.

Beim angeschlagenen Chipkonzern AMD scheint die auf einer Analystenveranstaltung vorgestellte Strategie bei den Anlegern nicht gut anzukommen. Die Papiere büßten mehr als 12 Prozent ein, nachdem sie am Vortag noch fast 12 Prozent gewonnen hatten. Händlern zufolge reagierte der Markt nun enttäuscht darauf, dass offenbar nichts über eine am Vortag spekulierte Kooperation mit Intel gesagt wurde. Am Nasdaq-100-Ende knickten die Aktien des Halbleiterspezialisten Micron Technology um rund 7 Prozent ein.

Knapp ein Prozent zulegen konnten dagegen Papiere von Target. Die Anleger waren erleichtert, dass der Einzelhändler im ersten Quartal weniger Umsatz einbüßte als befürchtet.

Die Anteilsscheine von Colgate-Palmolive hatten zwischenzeitlich bei 76,86 US-Dollar ein Rekordhoch erreicht, bevor sie wieder etwas zurückkamen und letztlich 5,74 Prozent auf 75,69 Dollar gewannen. Börsianer verwiesen auf einen Bericht des Internetportals „StreetInsider“, wonach der Lebensmittelriese Kraft Heinz den Konsumgüterkonzern übernehmen wolle. Die Papiere von Kraft Heinz legten etwas zu.

Euro klettert über 1,11 Dollar

Angesichts der politischen Turbulenzen in den USA kletterte der Euro über 1,11 US-Dollar und kostete zuletzt 1,1158 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1117 (Dienstag: 1,1059) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8995 (0,9042) Euro.

An der New York Stock Exchange wechselten rund 990 Millionen Aktien den Besitzer. 605 Werte legten zu, 2371 gaben nach und 102 blieben unverändert. An der Nasdaq schlossen bei Umsätzen von 2,32 Milliarden Aktien 442 im Plus, 2490 im Minus und 147 unverändert.

Die US-Kreditmärkte legten zu. Die zehnjährigen Staatsanleihen gewannen 31/32 auf 101-14/32. Die Rendite fiel auf 2,216 Prozent. Der 30-jährige Bond erhöhte sich um 1-28/32 auf 102-1/32 und rentierte mit 2,898 Prozent.