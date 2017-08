 Börse New York: Alle Augen auf die Notenbanken

US-Börse Hektische Stimmung herrscht beim Handel an den US-Börsen. (Foto: dpa)

New YorkMarktteilnehmer in den USA mahnen grundsätzlich zur Vorsicht. Fed-Chefin Janet Yellen und EZB-Präsident Mario Draghi werden am Freitag bei der Konferenz am Rande der Rocky Mountains reden. Experten erhoffen sich davon Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs in den USA und Europa.

Der Dow-Jones-Index mit den Standardwerten eröffnete 0,2 Prozent im Plus bei 21.855 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 gewann 0,2 Prozent auf 2.448 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte um 0,3 Prozent auf 6295 Stellen zu.

Bei den Einzelwerten stand unter anderem Tiffany im Fokus. Die Aktien des Luxusjuweliers verteuerten sich nach einem überraschend hohen Gewinn im abgelaufenen Quartal um vier Prozent. Der Modekonzern Abercrombie & Fitch musste weniger Verlust hinnehmen als von Analysten erwartet. Hier sprangen die Aktien sogar um 13,5 Prozent.