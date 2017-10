 Börse New York: Amazon und Google treiben Wall Street an

Wall Street Amazon, Alphabet und Microsoft sorgten an der New Yorker Börse für Feierlaune. (Foto: AP)

New YorkStarke Bilanzen von Amazon, Google und Microsoft haben am Freitag weitere Anleger zum Einstieg in den US-Aktienmarkt bewogen. Der Standardwerteindex Dow Jones stieg bis zum frühen Nachmittag in New York um 0,1 Prozent auf 23.422 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 legte um 0,8 Prozent auf 2579 Zähler zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann zwei Prozent auf 6692 Punkte.

Bei den Einzelwerten sprangen die Aktien von Amazon 13 Prozent in die Höhe. Der Onlinehändler geht nach einem Umsatzsprung im Sommer gestärkt ins wichtige Weihnachtsgeschäft. Von Juli bis September kletterten die Erlöse um 34 Prozent auf 43,7 Milliarden Dollar. Kunden griffen vor allem bei den Rabattaktionen rund um die Marketinginitiative Prime Day zu.

Die Anteilsscheine der Google-Mutter Alphabet kletterten um 5,3 Prozent. Ein boomendes Werbegeschäft auf Smartphones und Tablets füllte die Kassen. Auf den Einkaufslisten der Börsianer standen auch Microsoft-Papiere. Das Unternehmen profitiert kräftig vom Cloud-Geschäft. Microsoft-Scheine verteuerten sich um rund sieben Prozent.

Dieser Trend spielte auch Intel in die Hände. Dank eines wachsenden Bedarfs an Rechenzentren steigerte der weltgrößte Chiphersteller den Quartalsgewinn um 34 Prozent und stellte einen überraschend hohen Gesamtjahresüberschuss von 3,25 Dollar je Aktie in Aussicht. Intel-Aktien stiegen um 7,3 Prozent.

Gefragt war auch Apple mit einem Aufschlag von 3,3 Prozent. Das Unternehmen meldete eine große Nachfrage nach seinem neuen Smartphone. Die Vorbestellungen für das iPhone X gingen "durch die Decke", sagte eine Sprecherin.

Die Titel von Mattel stürzten dagegen um gut 13 Prozent ab. Der Barbie-Hersteller warnte, dass er wegen der Pleite des Spielwaren-Händlers Toys'R'Us seine Gesamtjahresziele verfehlen werde.

Die Aussicht auf eine anhaltende EZB-Geldschwemme setzte dem Euro erneut zu. Er fiel auf ein Dreieinhalb-Monats-Tief von 1,1573 Dollar und verlor damit binnen zwei Tagen etwa zweieinhalb US-Cent. Weil dies Waren heimischer Firmen auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähiger macht, stieg der Dax zwischenzeitlich auf ein Rekordhoch und schloss 0,6 Prozent im Plus. Der EuroStoxx50 gewann 0,5 Prozent.

"Eine starke Bilanzsaison, solide Konjunkturdaten und eine vorsichtige EZB - alles deutet auf eine Fortsetzung der Rally hin", sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Die Europäische Zentralbank halbiert zwar ihre Anleihenkäufe ab Januar auf 30 Milliarden Euro monatlich, ließ das Ende aber offen.