 Börse New York: Anleger setzen auf Trump-Boom

Börse New York Die Wall Street gibt den Takt für die Weltwirtschaft vor. (Foto: AP)

New YorkDie Hoffnung auf ein amerikanisches Wirtschaftswunder hat weitere Anleger zum Einstieg in die New Yorker Börsen ermuntert. Dabei übersprang der Börsenwert aller 500 im S&P-Index notierten Werte am Montag erstmals die Marke von 20 Billionen Dollar. Das ist mehr als die jährliche Wirtschaftsleistung der USA. Die Ankündigung des US-Präsidenten Donald Trump einer "phänomenalen" Erklärung zur Steuerpolitik halle nach, sagte Kathleen Brooks, leitende Analystin des Brokerhauses City Index. "Dies signalisiert, dass die Finanzmärkte Trump trotz der Kontroversen, die er seit seinem Amtsantritt ausgelöst hat, weiterhin einen Vertrauensvorschuss gewähren." Details zu seinen Steuerplänen hat der US-Präsident bislang nicht genannt.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte legte bis zum frühen Nachmittag in New York 0,7 Prozent auf 20.410 Punkte zu. Der S&P-500 kletterte um 0,5 Prozent auf 2328 Zähler. Auch der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,5 Prozent auf 5764 Stellen. Alle drei Marktbarometer markierten im Verlauf neue Rekordstände. Marktanalyst Fawad Razaqzada vom Online-Broker Forex.com traut den US-Börsen bis zu einem größeren Rücksetzer weitere Kursgewinne von bis zu sieben Prozent zu.

Getragen wurde die Rally unter anderem von den US-Banken, die als Haupt-Profiteure eines US-Wirtschaftsbooms gelten. Citigroup, Goldman Sachs, Wells Fargo, Morgan Stanley und JPMorgan gewannen bis zu 2,7 Prozent.

Bei den Einzelwerten gehörte die Kaufhauskette Macy's zu den Gewinnern, deren Aktienkurs um 3,5 Prozent zulegte. Vorausgegangen war eine Analyse von Barron's, wonach der Kurs um bis zu 50 Prozent zulegen könne, sollte Macy's sich von Läden trennen und die Erlöse in den Ausbau des Online-Geschäfts stecken.

Unter Druck standen dagegen die Papiere des Mobilfunkanbieters Verizon. Dieser will Kunden angesichts des wachsenden Wettbewerbs erstmals seit fünf Jahren ein unbegrenztes Datenvolumen für Smartphones und Tablets anbieten. Der Kurs gab um rund ein Prozent nach.

Die Titel des "Ratiopharm"-Machers Teva an der Wall Street sprangen 5,7 Prozent in die Höhe. Ohne Berücksichtigung von Sonderfaktoren steigerte der israelische Stada-Rivale den Gewinn im abgelaufenen Quartal auf 1,38 von 1,28 Dollar je Aktie. Von Reuters befragte Analysten hatten lediglich mit einem Überschuss von 1,35 Dollar je Aktie gerechnet.