 Börse New York: Anleger warten auf Fed-Protokolle

New YorkDie Entspannung in der Nordkorea-Krise hat am Mittwoch für Kursgewinne an der Wall Street gesorgt. Anleger warteten mit Spannung auf die Veröffentlichung der Protokolle der jüngsten Sitzung der US-Notenbank (Fed) am Abend (20.00 Uhr MESZ).

Die meisten erhofften sich davon einen klaren Hinweis, dass die Fed im September mit dem Abbau ihrer billionenschweren Wertpapierbestände beginnen werde, sagte Anlagestratege Martin Van Vliet von der ING Bank. „Vielleicht liefern sie uns auch einen Fingerzeig auf die nächste Zinserhöhung.“

Im frühen New Yorker Nachmittagshandel notierte der Dow-Jones-Index der Standardwerte 0,3 Prozent höher mit 22.064 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 stieg ebenfalls 0,3 Prozent auf 2471 Zähler. Auch das Barometer der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,3 Prozent und tendierte mit 6348 Stellen. In Frankfurt schloss der 0,7 Prozent im Plus auf knapp 12.264 Punkten.

„Der Markt atmet erleichtert auf“, sagte ein New Yorker Börsianer. Zur Begründung führte er neben der verbalen Abrüstung im Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un die jüngsten Quartalsberichte der Unternehmen an.

Unter den Einzelwerten ragten Urban Outfitters heraus mit einem Kurssprung von mehr als 18 Prozent. Der Quartalsumsatz des Bekleidungshändlers ging weniger stark zurück als erwartet.

Auch der Einzelhändler Target überzeugte die Investoren mit seinen Zahlen. Nach vier Quartalen mit schrumpfenden Umsätzen in Folge legten die Erlöse nun wieder zu. Targets Börsenwert zog 3,8 Prozent an.

Thema am Markt war ferner die Amazon-Aktie, die 0,1 Prozent schwächer lag. Trump wetterte erneut gegen den Internethändler, dessen Steuerspar-Methoden dem US-Präsidenten ein Dorn im Auge sind.