New YorkDie Vorstellung des Jubiläumsmodells iPhone X am Dienstag riss Anleger nicht vom Hocker, die hohen Erwartungen schlugen in Ernüchterung um. Für Stirnrunzeln sorgten der hohe Preis des Smartphones von rund 1000 Dollar sowie der späte Verkaufsstart am 3. November, der Lieferengpässe im wichtigen Weihnachtsgeschäft befürchten ließ.

Der Dow-Jones-Index lag im frühen New Yorker Nachmittagshandel 0,1 Prozent im Plus bei 22.133 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gab minimal auf 2495 Zähler nach. Auch der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor knapp 0,1 Prozent auf 6452 Stellen. Der Dax in Frankfurt hatte 0,2 Prozent fester mit 12.553 Punkten geschlossen.

Hoffnungen auf Fortschritt bei der von US-Präsident Donald Trump geplanten Steuerreform stützten den Markt. Trump bereitet ein Treffen von Demokraten und Republikanern im Weißen Haus vor, um bei dem Thema voranzukommen.

Zudem blickten Anleger weiter auf die Entwicklungen im Nordkorea-Konflikt. Die Führung in Pjöngjang kündigte an, sich noch stärker gegen einen aus ihrer Sicht drohenden Einmarsch der USA zu wappnen. Zuvor hatte Trump erheblich schärfere Strafen gegen das Land gefordert. Die jüngst vom UN-Sicherheitsrat verhängten neuen Sanktionen seien "nur ein weiterer kleiner Schritt" gewesen.

Apple-Aktien verloren 1,2 Prozent, nachdem sie bereits am Dienstag 0,4 Prozent schwächer geschlossen hatten. Analysten bemängelten auch, die Technik des iPhone X sei der des Rivalen Samsung so ähnlich wie nie zuvor.

Western Digital verloren 4,7 Prozent. Die Aussichten des Festplattenherstellers auf eine Übernahme der lukrativen Toshiba-Chipsparte haben sich eingetrübt. Der angeschlagene japanische Elektronikkonzern treibt seine Verkaufsgespräche mit einem Konsortium von US-Finanzinvestor Bain Capital und dem südkoreanischen Halbleiterproduzenten SK Hynix voran.