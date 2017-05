 Börse New York : Apple vermiest US-Anlegern vor Fed-Entscheid die Laune

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

New YorkDie Wall Street hat am Mittwoch schwächer tendiert. Kurz vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank wagten sich viele Anleger nicht aus der Deckung. Zwar rechneten sie nicht mit einer Zinserhöhung. Doch sie erhofften sich Hinweise darauf, zu welchem Zeitpunkt die Federal Reserve die Zügel das nächste Mal wieder anziehen könnte. Nach der bisher überwiegend positiv verlaufenen Bilanzsaison drückten zudem enttäuschende Quartalszahlen von Apple auf die Stimmung. Das Börsenschwergewicht überraschte mit einem Rückgang seiner iPhone-Verkäufe und lag mit seiner Umsatzprognose für das laufende Quartal unter den Markterwartungen.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte im New Yorker Nachmittagshandel 0,1 Prozent tiefer bei 20.925 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 fiel um 0,3 Prozent auf 2385 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sank um 0,5 Prozent auf 6066 Stellen. In Frankfurt markierte der Dax dagegen zeitweise abermals ein neues Rekordhoch und ging 0,2 Prozent fester bei 12.527 Punkten aus dem Handel.

Die US-Wirtschaft stehe unter Verdacht, trotz guter Ertragskraft der Unternehmen gerade eine Abkühlung zu erleben, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. Daher würden Investoren sämtliche Äußerungen der Fed zu diesem Thema auf die Goldwaage legen. In den vergangenen Wochen waren eine Reihe von US-Konjunkturdaten hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Apple-Aktien notierten 0,3 Prozent leichter, nachdem sie im Verlauf noch deutlicher im Minus gelegen hatten. Es deutete sich in der Bilanz an, dass viele Kunden mit dem Kauf neuer Geräte auf das neue iPhone zum zehnjährigen Jubiläum des Apple-Smartphones im September warten.

Positiv aufgenommen wurden dagegen die Quartalszahlen der New York Times. Dank eines Booms bei Online-Abos kehrte die von US-Präsident Donald Trump oft scharf kritisierte Traditionszeitung in die Gewinnzone zurück. Die Aktie schoss mehr als zwölf Prozent in die Höhe.

Ein überraschend hoher Quartalsgewinn beflügelte auch Yum Brands. Die Aktien des Schnellrestaurant-Betreibers, zu dem die Ketten "Kentucky Fried Chicken" und "Pizza Hut" gehören, stiegen um 2,7 Prozent.

Fehlende Details zu möglichen Fusionen schickten hingegen Sprint-Aktien auf Talfahrt. Daran änderte auch ein starkes Kundenwachstum nichts. Die Aktien des US-Mobilfunkers fielen um bis zu zwölf Prozent.