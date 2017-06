 Börse New York: Bankenwerte helfen Wall Street auf die Sprünge

Wall Street Die US-Börsen sind Mitte der Woche auf einem guten Weg. (Foto: AP)

New YorkKursgewinne von Bankaktien haben am Mittwoch zu einer Erholung der Wall Street beigetragen. Die Investoren warten derzeit auf die Firmenzahlen zum ablaufenden zweiten Quartal. Sie fragen sich, ob das aktuelle Kursniveau an den Börsen gerechtfertigt ist. „Die Bewertungen sind im ersten Quartal nach oben gegangen“, sagte Randy Frederick von der Maklerfirma Charles Schwab. „Wenn die Ergebnisse der Unternehmen sich weiter so entwickeln wie zuletzt, dann sind diese Bewertungen in Ordnung.“

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte im New Yorker Nachmittagshandel 0,7 Prozent im Plus bei 21.467 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 gewann 0,9 Prozent auf 2441 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg 1,2 Prozent auf 6218 Stellen zu. Alle drei Börsenbarometer hatten am Dienstag nachgegeben, besonders deutlich standen Technologiewerte unter Druck. In Frankfurt schloss der Dax 0,2 Prozent schwächer mit rund 12.647 Punkten.

An der Wall Street standen Finanzwerte im Blick, die im Schnitt 1,6 Prozent zulegten. Bank of America kletterten 2,8 Prozent, JPMorgan 1,9 Prozent, Goldman Sachs 1,7 Prozent.

Auf der Gewinnerseite standen zudem Aktien aus dem Konsumsektor im weitesten Sinne. Walt Disney zogen 1,8 Prozent an, der Kurs des Kabelkonzerns Comcast 1,4 Prozent und der des Online-Handelsriesen ein Prozent.

Die Aktien von Spectranetics schossen 26,5 Prozent in die Höhe. Der niederländische Medizintechnik-Hersteller Philips will den US-Rivalen für 1,9 Milliarden Euro kaufen.