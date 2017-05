 Börse New York : Buffett muss Apple nur in dem Mund nehmen

Der Apple Store auf der Fifth Avenue Apples Aktie ist wieder begehrt – begehrter denn je. (Foto: AFP)

New YorkNach der Präsidentenwahl in Frankreich hat sich auch an den US-Börsen Ernüchterung breitgemacht. Der Sieg des europa- und reformfreudigen Politikers Emmanuel Macron sei erwartet worden und bereits weitgehend in den Kursen eingepreist, sagte Analyst Andre Bakhos des Anlageberaters Janlyn Capital. „Anleger sind jetzt vorsichtig und warten die nächsten Handelsimpulse erst einmal ab.“ Macron hatte sich bei der Wahl am Sonntag gegen seine rechtsextreme Widersacherin Marine Le Pen durchgesetzt. Sein Sieg wurde in Umfragen erwartet.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte lief zum Wochenauftakt 0,1 Prozent leichter bei 20.995 Punkten. Die anderen beiden Indizes konnten immerhin zum Handelsstart zarte Aufschläge verbuchen. Das reichte für zwischenzeitliche Bestmarken. Der breite S&P-500 eröffnete auf einem Rekordhoch von 2399 Punkten, fiel dann aber schnell zurück auf 2397 Stellen – ein Minus von 0,1 Prozent.

Die neue Messlatte für den Nasdaq Composite steht bei 6106 Punkten. Die Technologiebörse lief schon wenige Minuten später 0,1 Prozent leichter bei 6095 Stellen. Der Dax hatte in Frankfurt eine nahezu identische Performance hingelegt. Am Morgen gab es den kurzen Sprung auf ein neues Allzeithoch, auf das ein träger von Gewinnmitnahmen geprägter Handel folgte. Die Abschläge beim Deutschen Aktienindex fielen größer aus als in New York, wenngleich er sich im Späthandel aus dem Minus tastete.

Rekordkurse konnten auch die Papiere von Apple vermelden. Der einfache Grund: Warren Buffett, Investment-Legende und viertreichste Mensch der Welt, hatte in einem TV-Interview gesagt, es sei „erstaunlich“, welches Ansehen Apple bei Kunden genieße. Das Lob reichte aus um die Scheine des wertvollsten Konzerns der Welt um bis zu anderthalb Prozent auf 151,26 Dollar klettern zu lassen.

Auf den Kauflisten standen auch die Titel des Handtaschen-Herstellers Kate Spade nach einer 2,4 Milliarden Dollar schweren Übernahmeofferte des Rivalen Coach. Kate Spade legten 8,3 Prozent zu. Coach gewannen neun Prozent.