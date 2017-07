 Börse New York: Burger und Baumaschinen helfen Wall Street zu Gewinnen

Gespannte Über-Schulter-Blicke Auf den Zahlen der großen Titel ruhen die Hoffnungen. (Foto: AFP)

New YorkDie US-Börsen haben sich nach unerwartet starken Geschäftszahlen von Firmen wie General Motors, Caterpillar oder McDonald's mit Gewinnen präsentiert. Investoren suchten nach den jüngsten Kursanstiegen an den Börsen nach weiteren Kaufimpulsen und nahmen daher die Bilanzen der Unternehmen verstärkt unter die Lupe. Allein in dieser Woche stehen die Geschäftszahlen von etwa 190 der 500 größten US-Firmen an. Von Reuters befragte Experten rechnen mit einem Gewinnanstieg im Schnitt von 8,8 Prozent, nach einem Plus von acht Prozent zu Jahresauftakt.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stieg bis zum frühen Nachmittag in New York um 0,6 Prozent auf 21.647 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 legte 0,4 Prozent zu auf 2480 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq rückte um 0,1 Prozent auf 6417 Stellen vor. S&P und Nasdaq markierten im Handelverlauf neue Rekordstände.

Im Blick stand zudem die Abstimmung im US-Senat über die Gesundheitspläne der Regierung von Donald Trump. Die Senatoren wollten noch am Dienstag darüber abstimmen, ob sie einen neuen Versuch starten, die Reform von Trumps Vorgänger Barack Obama abzuschaffen, oder ob sie ihre eigenen Reformpläne gänzlich aufgeben. Bisherige Versuche der Republikaner waren gescheitert.

Bei den Einzelwerten notierten GM-Aktien 0,9 Prozent fester. Der führende US-Autohersteller verdiente angesichts der Nachfrageflaute in den USA zwar weniger, Analysten hatten aber ein noch stärkeres Minus erwartet. Die McDonald's-Papiere legten 4,3 Prozent zu. Die Bilanz der Burger-Kette fiel besser aus als vorhergesagt. Caterpillar-Titel gewannen 5,4 Prozent, nachdem der Baumaschinenhersteller nach einem Gewinnplus seine Prognose zum zweiten Mal in diesem Jahr angehoben hatte.

Auf den Einkaufslisten standen zudem die Anteilsscheine der Citigroup. Die Großbank setzt sich höhere Ziele. 2020 werde das Institut einen Gewinn von 20 Milliarden Dollar erzielen, stellte Vorstandschef Michael Corbat in Aussicht. Die Citigroup-Aktie verteuerte sich um drei Prozent.

Die Dividendenpapiere der Google-Mutter Alphabet gaben dagegen drei Prozent nach. Der Technologiekonzern verzeichnete wegen einer Rekordstrafe der Europäischen Union einen Gewinnrückgang.