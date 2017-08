Diese Aktien standen am Donnerstag in New York im Fokus

Für Aufsehen sorgte der weltgrößte Generikahersteller Teva, der nach einem Milliardenverlust im zweiten Quartal seinen Ausblick und die Dividende kürzte. Die Aktie brach um fast ein Viertel ein und zog auch andere Anbieter von Nachahmermedikamenten mit nach unten. Mylan etwa sackten um 6 Prozent ab. Gestandene und von der Generika-Konkurrenz geplagte Pharmawerte profitierten: Pfizer etwa rückten um 1,55 Prozent vor und führten so den Dow an.

Mit einem Kursplus von 6,5 Prozent gehörten die Titel von Tesla zu den Favoriten der Wall Street. Anleger ignorierten den Rekordverlust des Elektroauto-Bauers. Sie konzentrierten sich stattdessen auf das überraschend starke Umsatzplus und die 455.000 Vorbestellungen des Hoffnungsträgers "Model 3".

Unter den Nebenwerten gehörten die Aktien von Kellogg nach Zahlen mit 4,33 Prozent zu den Gewinnern. Der Cornflakes-Produzent hatte im zweiten Quartal besser abgeschnitten als erwartet.

Auch bei Fitbit griffen Anleger zu, obwohl der Umsatz um fast 40 Prozent auf 353,3 Millionen Dollar einbrach. Experten hatten allerdings einen noch größeren Rückgang befürchtet. Der Verlust des Anbieters von Fitness-Armbändern fiel mit 0,08 Dollar je Aktie nur etwa halb so hoch aus wie gedacht. Fitbit-Scheine sprangen 15 Prozent in die Höhe. Dabei wurden nicht nur die vorgelegten Zahlen des des Fitnessband-Pioniers verarbeitet, sondern auch die Ankündigung einer eigenen „Smartwatch“. Beim Videospiele-Hersteller Take-Two waren die Kursgewinne nach Zahlen mit 12 Prozent ebenfalls zweistellig.

Die Anteilsscheine von Avon Products brachen knapp elf Prozent ein. Der Kosmetikhersteller kommt nicht aus den roten Zahlen. Zudem gab das Unternehmen den Rücktritt von Chefin Sheri McCoy bekannt.

Der Euro bewegte sich unterhalb der Marke von 1,19 US-Dollar, über der er am Vortag den höchsten Stand seit Januar 2015 erreicht hatte. Zuletzt wurden 1,1875 US-Dollar für die Gemeinschaftswährung bezahlt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1860 (Mittwoch: 1,1829) Dollar festgesetzt.

An der New York Stock Exchange wechselten rund 840 Millionen Aktien den Besitzer. 1213 Werte legten zu, 1666 gaben nach und 180 blieben unverändert. An der Nasdaq schlossen bei Umsätzen von 2,09 Milliarden Aktien 1186 im Plus, 1723 im Minus und 213 unverändert.

Die US-Kreditmärkte legten zu. Die zehnjährigen Staatsanleihen gewannen 7/32 auf 101-7/32. Die Rendite sank auf 2,237 Prozent. Der 30-jährige Bond erhöhte sich um 21/32 auf 103-24/32 und rentierte mit 2,814 Prozent.