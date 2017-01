Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Bullenfigur an der Wall Street US-Anleger sind wieder in Kauflaune. (Foto: AP)

New YorkDer US-Aktienindex Dow Jones Industrial ist am Mittwoch erstmals in seiner mehr als 130-jährigen Geschichte über die Marke von 20.000 Punkten geklettert. Damit setzte der wichtigste US-Börsenindex seinen nach dem Wahlsieg des neuen US-Präsidenten Donald Trump begonnenen Kursaufschwung eindrucksvoll fort.

Kurz nach Eröffnung des Handels an der Wall Street erreichte der Dow Jones gut 0,5 Prozent im Plus bei 20.020 Punkten. Mit nach oben getragen wurden auch die beiden anderen wichtigen US-Aktienindizes: Der S&P 500 erreichte die Rekordmarke von 2.291 Punkten, der breit angelegte Nasdaq legte um 0,6 Prozent auf 6.536 Punkte zu.

Die US-Anleger haben offensichtlich die Verunsicherung über die ersten wirtschaftspolitischen Maßnahmen Donald Trumps überwunden. Noch am Montag war ihnen die Kauflaune vergangen, als Trump per Erlass den Austritt aus dem gerade erst verhandelten Freihandelsabkommen mit einigen Pazifik-Staaten (TPP) anordnete und ankündigte, Neuverhandlung des nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta in Angriff zu nehmen.

Details zu den erhofften Steuersenkungen und Infrastrukturmaßnahmen blieben allerdings aus.

Zu den Gewinneraktien gehörten Boeing, die am Mittwoch positive Geschäftszahlen vorgelegt hatten und fast 3,5 Prozent zulegen konnten. Aber auch Finanzdienstleister wie Visa und JP Morgan und Goldman Sachs konnten zulegen. Mobilfunkunternehmen Verizon gehörte wieder zu den Verlierern. Auch Pharmawerte wie Merck Co. und Pfizer gaben nach.

Auch dem deutschen Aktienmarkt verlieh die gute Stimmung an der Wall Steet am Mittwoch neuen Schwung. Der Dax erklomm ein neues Jahreshoch von 11.804 Punkten und notierte zuletzt 1,8 Prozent höher bei 11.797 Punkten. Offenbar sich auch unter deutschen Anlegern die Unsicherheit über den künftigen wirtschaftspolitischen Kurs des neuen US-Präsidenten ein wenig zu lichten. Analyst Christoph Geyer von der Commerzbank gab indes zu bedenken, dass die vielen Fragezeichen rund um die Politik der neuen US-Administration nicht ausgeräumt seien. Zumindest für den Moment werde Trump am Markt nun aber ausgeblendet, kommentierte Jochen Stanzl von CMC Markets.