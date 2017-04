 Börse New York: Dow Jones kommt kaum von der Stelle

image

Börse Frankfurt: Dax verteidigt 12.000-Punkte-Marke

Der Dax hat am Mittwoch mit der 12.000-Punkte-Marke gekämpft – und gewonnen: Der deutsche Leitindex schloss mit einem Plus. Doch die Unsicherheit über die Wahlen in Frankreich und Großbritannien belasten die Börsen. mehr…