Wall Street Der Dow Jones gilt als einer der wichtigsten Indizes der Welt. (Foto: AP)

New YorkDie US-Börsen haben zum Wochenauftakt leicht nachgegeben. Die Anleger hielten sich vor Beginn der Bilanzsaison zurück. Der Markt wolle prüfen, ob die Gewinne der Firmen die hohen Kurse rechtfertigten, sagten Händler am Montag. Zuletzt hingen die führenden Börsenbarometer unter ihren Höchstständen fest, da US-Präsident Donald Trump Einzelheiten zu seinen Plänen zur Ankurbelung der Konjunktur noch schuldig blieb. Auch der US-Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Donnerstag und Freitag warf seine Schatten voraus und hielt die Investoren in der Deckung. Trump hatte zuletzt von einem schwierigen Treffen wegen Differenzen in Handelsfragen gesprochen.

Außerdem würden europäische Aktien derzeit von vielen Anlegern den US-Titeln vorgezogen, sagten Börsianer. Weltweite Fonds verkauften US-Aktien, um das freigewordene Kapital in relativ günstig bewertete europäische Titel zu stecken, sagte CMC-Markets-Analyst Jochen Stanzl. Denn die politische Lage helle sich in Europa etwas auf und das Gewinnwachstum stimme.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab bis zum frühen Nachmittag in New York 0,3 Prozent auf 20.593 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P-500 sank 0,4 Prozent auf 2353 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich um 0,4 Prozent auf 5886 Punkte.

Bei den Einzelwerten ragten Tesla mit einem Aufschlag von über fünf Prozent heraus. Der Elektroauto-Pionier nimmt mit Quartalsrekorden bei Produktion und Auslieferung seiner Luxus-Fahrzeuge Kurs auf den für 2017 geplanten Einstieg in den Massenmarkt.

Lange Gesichter dagegen bei Ford: Die Aktien verloren 2,5 Prozent. Der US-Absatz des Autobauers war im März um sieben Prozent gefallen. Beim Rivalen General Motors ging es sogar mehr als zwei Prozent bergab, obwohl der US-Absatz um zwei Prozent zulegte. FiatChrysler-Papiere brachen rund fünf Prozent nach einem deutlichen Absatzrückgang ein.