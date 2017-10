 Börse New York: Dow Jones steigt erstmals über 23.000 Punkte

Rekordfieber Die New Yorker Börse in der Wall Street. (Foto: AP)

New YorkAn der Wall Street ist der Dow-Jones-Index am Dienstag erstmals über die Marke von 23.000 Punkten gesprungen. Er markierte damit den siebten Handelstag in Folge ein Rekordhoch. Börsianer verwiesen auf überzeugende Quartalsberichte von maßgeblichen Unternehmen. "Wir sehen keinen Markt, der davongaloppiert", sagte Peter Cardillo, Marktökonom des Brokerhauses First Standard Financial. "Der Markt ist technisch gesehen erschöpft."

Der Dow Jones für die Standardwerte notierte im frühen New Yorker Nachmittagshandel 0,1 Prozent im Plus auf 22.978 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 sank 0,l Prozent auf 2556 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq lag wenig verändert auf 6621 Stellen. In Frankfurt schloss der Dax 0,1 Prozent tiefer mit 12.995 Punkten.

Zu den Gewinnern an der Wall Street zählten UnitedHealth, die 5,7 Prozent zulegten. Der Krankenversicherer überzeugte die Anleger mit einem Gewinn über den Erwartungen und einer optimistischeren Prognose.

Johnson & Johnson zogen 2,7 Prozent an. Auch der US-Pharma- und Konsumgüterkonzern erfreute die Börse mit seinem Quartalsbericht. Er profitiert von der Großübernahme des Schweizer Biotechnologieunternehmens Actelion sowie von einer starken Nachfrage nach neuen Krebsmitteln.

Die Zwischenbilanz von Morgan Stanley kam bei Investoren ebenfalls gut an. Der Kurs der Großbank kletterte ein Prozent. Dagegen konnte Rivale Goldman Sachs mit seinen Vierteljahreszahlen nicht punkten. Die Papiere büßten zwei Prozent ein.

Im Fokus standen ferner Netflix, die 1,8 Prozent absackten. Hier machten die Anleger Kasse, nachdem die Online-Videothek zuletzt mehr Zuschauer hinzugewonnen hatte als erwartet.