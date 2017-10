 Börse New York: Dow Jones steigt über 23.000 Punkte

Rekordfieber Die New Yorker Börse in der Wall Street. (Foto: AP)

New YorkZum ersten Mal überhaupt ist der Dow Jones über 23.000 Punkte gestiegen. Am Dienstag reichte ein kleines Plus für den historischen Schritt auf 23.003 Punkte. Dafür sorgten ermutigende Quartalsbilanzen. Zuletzt notierte der US-Standardwerteindex mit 22.998 Punkten 0,2 Prozent fester als am Vortag. Das ist den siebten Tag in Folge ein Rekordhoch. Der breitere S&P 500 rückte minimal vor auf 2.588 Punkte. Auch der Nasdaq 100 verbesserte sich geringfügig auf 6.116 Punkte.

Dank einer Prognose-Anhebung stiegen die Aktien von Johnson & Johnson um 1,7 Prozent auf ein Rekordhoch von 138,50 Dollar. Der Pharma- und Konsumgüter-Hersteller peilt für das Gesamtjahr einen Gewinn von 7,25 bis 7,30 statt 7,12 bis 7,22 Dollar je Aktie an. Im abgelaufenen Quartal ging der Überschuss zwar zurück, allerdings nicht so stark wie befürchtet.

Die US-Bank Morgan Stanley steigerte den Gewinn dank einer florierenden Vermögensverwaltung überraschend stark um elf Prozent auf 1,69 Milliarden Dollar. Die Aktien gewannen daraufhin 2,8 Prozent und waren mit 50,32 Dollar so teuer wie zuletzt vor neuneinhalb Jahren.

Netflix-Anleger machten dagegen Kasse, obwohl die Online-Videothek mehr Zuschauer gewann als erwartet. Die Aktien verloren zwei Prozent auf 198,54 Dollar, nachdem sie vorbörslich das bisherige Rekordhoch von 202,83 Dollar übersprungen hatten.