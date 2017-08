 Börse New York: Dow Jones überspringt die 22.000 Punkte

New YorkDer weltweit wichtigste Börsenindex, der US-amerikanische Dow Jones Industrial hat am Mittwoch erstmals in seiner weit über 100-jährigen Geschichte die 22.000 Punkte geknackt. Das Börsenbarometer der Wall Street überwand die Marke zum Handelsauftakt und stieg in der Spitze bis auf 22 034,32 Punkte. Zuletzt stand er mit 22 008,30 Punkten noch knapp über der Marke. Er gewann somit 0,20 Prozent.

Mit den 22.000 Punkten hat der Leitindex in diesem Jahr bereits die dritte Tausenderschwelle geschafft. Am 25. Januar erst war ihm nach vielen vergeblichen Anläufen der Sprung über die 20.000 Punkte gelungen, gefolgt von der 21.000-Punkte-Marke am 1. März. Zu den ersten Auslösern der seit November 2016 laufenden Kursrally, die den Leitindex von 18.000 Punkten auf das aktuelle Niveau führte, zählte die US-Präsidentschaftswahl mit dem Wahlsieg von Donald Trump.

Der Index profitierte heute vor allem von einem kräftigen Kurssprung bei der Apple-Aktie. Da der Konzern die Erwartungen der Analysten übertroffen hat, erleben Tech-Aktien weltweit einen Höhenflug.

Nachdem Chef Tim Cook im kalifornischen Cupertino am Dienstagabend (Ortszeit) glänzende Zahlen für das dritte Quartal präsentiert hatte, hatte der Kurs der Aktie schon nachbörslich um bis zu sechs Prozent zugelegt. Nach starken Quartalszahlen haben Anleger die Aktien heute nun auf ein Rekordhoch getrieben. Das Papier stieg nach einem Plus von über sechs Prozent zeitweise bis auf 159,75 Dollar. Apple – bereits seit längerem das teuerste börsennotierte Unternehmen der Welt – war damit über 830 Milliarden Dollar wert.

Damit ist Apple an der der Börse mehr wert als die acht wertvollsten deutschen Unternehmen SAP, Siemens, Bayer, Allianz, BASF, Deutsche Telekom, VW und Daimler, die zusammen auf einen Börsenwert von etwas mehr als 780 Milliarden Dollar kommen. Der gesamte Dax, die Top-30 der börsennotierten Unternehmen in Deutschland, kommt aktuell auf knapp 1,5 Billionen Dollar - also in etwa so viel wie Apple und die Google-Mutter Alphabet zusammen.

Apple hatte die Erwartungen der Analysten sowohl mit den Zahlen für das vergangene Quartal als auch mit der Prognose für das laufende Vierteljahr übertroffen. Die hohe Umsatzerwartung für die nächsten Monate legt zudem nahe, dass das nächste iPhone wie üblich noch bis Ende September auf den Markt kommen dürfte. Zuletzt war spekuliert worden, es könnte sich wegen seiner technischer Komplexität verzögern.

So viel Euphorie scheint ansteckend: Der anziehende Apple-Kurs ließ auch die Kurse von Tech-Konzernen weltweit in die Höhe schnellen. Die Papiere europäischer Chiphersteller wie Dialog Semiconductor und AMS legten am Mittwoch um 7,1 bzw. 5,4 Prozent zu. Beide Unternehmen sind wichtige Zulieferer von Apple. Titel von Infineon, ASML Holding und STMicro gewannen immerhin bis zu 2,4 Prozent. Insgesamt notierten Technologieaktien so stark wie seit 17 Jahren nicht mehr.