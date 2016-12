New YorkDer US-Aktienhandel hat am Dienstag ganz im Zeichen des Dow-Jones -Endspurts zur Marke von 20.000 Punkten gestanden. Der Leitindex schloss zwar auf einem neuen Rekordhoch, blieb aber unter dem seit Tagen anvisierten runden Wert. Spekulationen auf einen Wirtschaftsboom unter dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump treiben die Wall Street in immer neue Höhen. Doch inzwischen werden auch Bedenken laut, dass die Rally schon übertrieben sein könnte. Zuletzt dürften auch der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin und das Attentat auf den Russland-Botschafter in der Türkei die Anleger verschreckt haben.

Der Dow schloss mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 19.974 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 rückte um 0,4 Prozent auf 2270 Stellen vor. Der Index der Technologiebörse Nasdaq erhöhte sich um 0,5 Prozent auf seinen neuen Höchststand von 5483 Punkte. In Frankfurt ging der Dax 0,3 Prozent höher auf 11.464 Punkten aus dem Handel.

"2016 endet mit tragischen Ereignissen in der Türkei und Deutschland", sagte Analyst Hussein Sajed vom Finanzdienstleister FXTM. "Aber die Investoren sind so schnell darin geworden, schlechte Nachrichten zu verdauen." Das erkläre, warum die Finanzmärkte so stabil seien.

Die Aussicht auf kräftige Ausgaben für die Infrastruktur und eine Deregulierung verschiedener Branchen Trump haben an den Aktienmärkten zuletzt für eine Rally gesorgt. Am Dienstag besonders gefragt waren Finanztitel wie die Aktien der Großbank Goldman Sachs, die 1,7 Prozent zulegten.

Praxair -Aktien notierten fast vier Prozent im Minus, nachdem der Konzern eine Fusion mit Linde zum weltgrößten Gasekonzern angekündigt hatte.

Bei Anlegern außerordentlich angesagt waren dagegen Titel der Apothekenkette Fred's, die 81 Prozent in die Höhe schossen. Der Konzern übernimmt 865 Filialen des Konkurrenten Rite Aid. Die Aktien des Rivalen stiegen um 5,4 Prozent.

An der New York Stock Exchange wechselten rund 797 Millionen Aktien den Besitzer. 1916 Werte legten zu, 1041 gaben nach und 156 blieben unverändert. An der Nasdaq schlossen bei Umsätzen von 1,7 Milliarden Aktien 1870 Titel im Plus, 993 im Minus und 198 unverändert.

Den US-Kreditmärkten kehrten die Anleger den Rücken. Händlern zufolge gab es kein großes Interesse an den als besonders sicher geltenden Staatsanleihen, nicht zuletzt weil am Dienstag keine neuen Konjunkturdaten Einblick in den Zustand der heimischen Wirtschaft erlaubt hätten. Die zehnjährigen Bonds gaben um 06/32 auf 95-03/32 nach. Sie rentierten mit 2,56 Prozent. Die 30-jährigen Anleihen büßten 13/32 auf 94-26/32 ein und hatten eine Rendite von 3,14 Prozent.