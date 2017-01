 Börse New York: Dow nimmt Kurs auf 20.000 – und schrammt vorbei

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Börsenhändler in New York Der US-Börsenindex Dow Jones liegt nach wie vor unter der Marke von 20.000 Punkten. (Foto: AP)

New YorkDer Dow Jones Industrial hat sich am Dienstag nur zwischenzeitlich etwas an die bisher unerreichte Marke von 20.000 Punkten herangepirscht. Bereits vor dem Wochenende war er im dritten Anlauf seit Dezember nur um Haaresbreite daran vorbeigeschrammt.

Der schwache Dollar und gute Konjunkturnachrichten aus China hatten den US-Leitindex bis auf gut 40 Punkte an die runde Schwelle herangeführt, bevor die Anleger wieder der Mut verließ. Der Nasdaq-Index kletterte vorübergehend dennoch auf ein neues Rekordhoch.

US-Anleger warten auf Trump

Mit Spannung warteten Anleger auf die Pressekonferenz des künftigen US-Präsidenten Donald Trump am Mittwoch. Es ist die erste seit dem Wahlsieg Anfang November. Mit der Ankündigung eines Konjunkturprogramms hatte Trump maßgeblich zur jüngsten Rally an den US-Aktienmärkten beigetragen. Nun wollen Investoren Details zu den Plänen hören.

Außerdem beginnt in Kürze die Berichtssaison der Unternehmen. Der Überschwang nach der Wahl sei einer abwartenden Haltung gewichen, sagte Art Hogan, Marktstratege der Anlagefirma Wunderlich Equity Capital Markets.

Der Dow-Jones -Index der Standardwerte ging 0,2 Prozent tiefer aus dem Handel mit rund 19.856 Punkten. Er war am Freitag haarscharf davor gewesen, erstmals über die psychologisch wichtige Marke von 20.000 Zählern zu springen.

Der breiter gefasste S&P-500 trat auf der Stelle mit knapp 2269 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg dagegen um 0,4 Prozent auf fast 5552 Stellen. In Frankfurt schloss der Dax 0,2 Prozent im Plus auf 11.583 Punkten.