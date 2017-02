 Börse New York: Dow und S&P hangeln sich auf frische Rekordstände

Händler an der Börse New York Viele Anleger halten sich derzeit mit Engagements zurück. (Foto: dpa)

New YorkNach einer leichteren Eröffnung schob die Erwartung massiver US-Infrastrukturinvestitionen den Dow-Jones-Index um 0,1 Prozent auf ein frisches Rekordhoch von 20.841 Punkten an. Auch der S&P-Index stieg mit einem Plus von 0,1 Prozent auf ein neues Allzeithoch von 2369,03 Zählern. Dabei ist die Wall Street zunächst mit leichten Kursverlusten in die neue Woche gestartet. Nach den jüngsten Rekordständen nahmen viele Börsianer am Montag eine abwartende Haltung ein. Am Dienstag tritt der US-Präsident Donald Trump zum ersten Mal offiziell vor dem Kongress auf – davon erhoffen sich die Börsianer neue Impulse.

Besonderes Augenmerk gilt möglichen Äußerungen zur Steuerpolitik, nachdem Trump zuletzt eine „phänomenale“ Ankündigung zu diesem Thema in Aussicht gestellt hatte. „Das Marktgeschehen deutet eine weitere durchwachsene Sitzung heute an“, sagte Analyst Peter Cardillo vom Investmenthaus First Standard Financial. „Die Investoren warten auf die wichtigen Ereignisse der Woche.“

Im Fokus stand unter anderem die Apple-Aktie, die 0,3 Prozent höher tendierte. Die Investorenlegende Warren Buffett hat nach eigener Auskunft ihre Apple-Beteiligung in diesem Jahr deutlich aufgestockt.

Tesla-Papiere sackten dagegen vier Prozent ab. Der Elektroauto-Pionier wurde von den Analysten der Investmentbank Goldman Sachs heruntergestuft. Die Experten empfehlen die Titel nun zum Verkauf.

An der Wall Street sorgte zudem der bekannte Investor Warren Buffett für Aufmerksamkeit: Dem TV-Sender CNBC sagte er, die Entwicklung der Wall Street sei unvorhersagbar und könnte jederzeit um 20 Prozent einbrechen. Der Dow-Jones-Index hatte am Freitag seinen elften Rekord in Folge aufgestellt. Das ist die längste Rekordsträhne seit 1987.