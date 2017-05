 Börse New York: Entlassung von FBI-Chef und Disney belasten Wall Street

New YorkEnttäuschende Unternehmenszahlen und die überraschende Entlassung von FBI-Chef James Comey durch US-Präsident Donald Trump haben am Mittwoch die Stimmung an der Wall Street getrübt. Börsianer befürchten eine verschärfte politische Auseinandersetzung in Washington. Demnach könnte Comeys Entlassung die Verabschiedung von Trumps Wirtschaftsprogramm im Parlament erschweren. „Die wichtigste Frage ist, wie sich dies auf die Steuerpläne auswirkt“, sagte Matthew Peterson, Chef-Anlagestratege des Vermögensberaters LPL. Der Markt rechne mit einer Steuersenkung. Jeder Hinweis auf eine Verzögerung des Vorhabens sei belastend für die Börse.

Im frühen New Yorker Nachmittagshandel notierte der Dow-Jones-Index der Standardwerte 0,1 Prozent tiefer bei 20.955 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,1 Prozent auf 2398 Stellen. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg ebenfalls um 0,1 Prozent auf 6124 Zähler. In Frankfurt schloss der Dax 0,1 Prozent fester bei 12.757 Punkten.

Im Fokus standen Disney, die 2,6 Prozent absackten. Der Unterhaltungskonzern präsentierte einen Quartalsumsatz, der unter den Erwartungen lag. Der Kurs von Allergan gab 3,7 Prozent nach. Der Botox-Hersteller schrieb im vergangenen Vierteljahr rote Zahlen. Zu den Verlierern zählten ferner Fossil. Die Titel stürzten um 22,5 Prozent ab. Der Umsatz des US-Uhrenbauers ging stärker zurück als von Branchenexperten vorausgesagt.

Kräftig im Plus notierten dagegen die Aktien von Abercrombie & Fitch, die sich um fast sechs Prozent verteuerten. Insidern zufolge gibt es mehrere Interessenten für die schwächelnde Modefirma. Nvidia-Papiere schossen 15,8 Prozent in die Höhe, nachdem der Chip-Hersteller einen überraschend großen Umsatzsprung von etwa 50 Prozent ausgewiesen hatte.