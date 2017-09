 Börse New York: Erholung der Technologiewerte gibt Auftrieb

Börse New York Apple, Facebook und Co. gehören zu den Gewinnern des frühen Handels am Dienstag. (Foto: AP)

FrankfurtAnleger nutzen die jüngsten Kursverluste von Apple & Co. zum Wiedereinstieg in US-Technologiewerte. An der Wall Street stieg der Nasdaq zur Eröffnung am Dienstag um 0,5 Prozent. In seinem Windschatten legten Dow Jones und S&P 500 jeweils 0,2 Prozent zu. Apple-Titel gewannen 1,2 Prozent und machten ihren Verlust vom Montag wieder wett. Facebook, die zum Wochenauftakt um 4,5 Prozent abgerutscht waren, kletterten 1,2 Prozent.

Der anhaltende Streit zwischen Nordkorea und den USA verhindere größere Kursgewinne, sagte Peter Cardillo, Chef-Volkswirt des Brokerhauses First Standard Financial. Einige Anleger überdächten ihre Engagements unmittelbar vor Ablauf des Quartals. Nordkorea drohte mit dem Abschuss amerikanischer Langstreckenbomber, weil die USA dem kommunistischen Land den Krieg erklärt hätten. Die USA wiesen dies zurück.