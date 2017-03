 Börse New York: Ernüchterung über G20-Gipfel lastet auf US-Börsen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

US-Börse Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab bis zum Nachmittag in New York 0,1 Prozent auf 20.903 Punkte nach. Bei den Einzelwerten viel es unterschiedlich aus. (Foto: dpa)

New YorkAus Furcht vor einem Rückschlag für den Welthandel haben Anleger am Montag auch US-Aktien nur mit spitzen Fingern angefasst. „Dass sich die USA als weltgrößte Volkswirtschaft auf eine Abschottung von der Welt vorbereiten, macht Anleger zunehmend bange“, sagte Analystin Ipek Ozkardeskaya vom Brokerhaus London Capital Markets.

Die G20-Finanzminister hatten am Wochenende bei ihrem Treffen in Baden-Baden auf Druck von Washington auf die seit Jahren übliche Ablehnung jeder Form von Protektionismus verzichtet. „Die Rolle der USA als Hüterin des freien Welthandels ist für lange, lange Zeit zerstört“, sagte Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. „Welche künftige US-Administration könnte denn noch andere glaubhaft zu Freihandel ermahnen?“

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab bis zum Nachmittag in New York 0,1 Prozent auf 20.903 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P-500 verlor 0,2 Prozent auf 2372 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sank 0,1 Prozent auf 5895 Stellen. In Frankfurt ging der Dax 0,4 Prozent tiefer auf 12.052 Punkten aus dem Handel, der EuroStoxx50 schloss 0,3 Prozent im Minus auf 3437 Punkten.

Bei den Einzelwerten standen die Papiere der Deutschen Bank unter Druck, die in den USA 3,4 Prozent verloren. Grund ist die am Dienstag beginnende Zeichnungsfrist für die Kapitalerhöhung um acht Milliarden Euro.

Gefragt waren die Aktien des Pharmakonzerns Eli Lilly, die 0,5 Prozent zulegten. Ein Medikament gegen Brustkrebs habe in einer Studie erfolgreich abgeschnitten, wie das Unternehmen mitteilte.

Die Papiere von Array Biopharma brachen dagegen um fast vier Prozent ein. Die Analysten von J.P. Morgan hatten das Kursziel für den Titel gesenkt.

Apple verteuerten sich um 0,8 Prozent. Der iPhone-Hersteller profitierte von einem positiven Analystenkommentar.

Auf den Einkaufslisten der Börsianer standen auch die Anteilsscheine von Walt Disney. Der Film „Die Schöne und das Biest“ des Medienkonzerns lockt viele Kinobesucher an.