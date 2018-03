 Börse New York: Euro-Krise bremst US-Börse aus

Wie in Europa sind auch die US-Anleger nicht zu Anschlusskäufen bereit. Vielmehr neigen sie zu Gewinnmitnahmen. Der Handelstag endete mit einem leichten Minus.

Ein US-Händler beobachtet die Börsenkurse. (Foto: AFP)

New YorkDie Wall Street kann sich nicht so energisch aus den Fängen der Euro-Schuldenkrise befreien wie erhofft. Nur knapp verteidigten die Standardwerte am Mittwoch ihre Gewinne vom Vortag, als der Optimismus des Aluminiumkonzerns Alcoa die wichtigsten Indizes auf ein Fünf-Monats-Hoch getrieben hatte.

Die Börsenbarometer verharrten im Handelsverlauf lange im Minus. Erst nach dem Fed-Konjunkturbericht hellte sich die Stimmung etwas auf. Die Euro-Krise war nicht zuletzt mit dem Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Italiens Ministerpräsidenten Mario Monti wieder in den Blick gerückt. Auch die Warnung der Ratingagentur Fitch an die EZB schreckte die Anleger.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte pendelte im Verlauf zwischen einem Hoch von 12.462 und einem Tief von 12.399 Zählern. Er schloss 0,1 Prozent leichter bei 12.449 Stellen. Der breiter gefasste S&P-500 notierte bei 1292 Punkten praktisch unverändert. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann dagegen 0,3 Prozent auf 2710 Stellen. In Frankfurt schloss der Dax 0,2 Prozent niedriger bei 6152 Punkten.

Wie der Wall-Street-Handel lief

Der Euro sackte zeitweise auf ein 16-Monatstief von 1,2661 Dollar. Auf der Gemeinschaftswährung lasteten Händlern zufolge vor allem Aussagen der Ratingagentur Fitch, die von der Europäischen Zentralbank (EZB) einen Tag vor deren nächster Zinssitzung eine Ausweitung der umstrittenen Ankäufe von Staatsanleihen europäischer Problemländer verlangte.

Die Angst vor Staatsbankrotten in der Euro-Zone treibt die US-Börsen seit Wochen um. Die Anleger ringen darum, sich das Geschäft nicht durch die Euro-Schuldenkrise verderben zu lassen. Optimisten gehen davon aus, dass ihnen das immer besser gelingt. Selbst wenn es wegen der Euro-Problematik eine Delle gebe, sei diese nicht mehr so tief und dauerhaft, sagte Randy Warren von Warren Financial Service. „Der nächste Katalysator für einen Aufwärtstrend am Markt ist der Mangel an schlechten Nachrichten.“ Diesen Effekt hatte wohl der Konjunkturbericht der US-Notenbank, nach dessen Vorlage die Börsenbarometer Boden gutmachten.