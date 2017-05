 Börse New York: Ex-GE-Chef warnt vor Implosion der Märkte

New YorkWieder einmal steht die Wall Street im Zeichen der Politik. Bei den Anlegern mehren sich offenbar die Zweifel daran, dass der Republikaner Trump seine Steuersenkungs- und Investitionspläne zur Ankurbelung der Konjunktur bald umsetzen kann. Denn neue Medienberichte setzen ihn stark unter Druck. Ihm wird vorgeworfen, den kürzlich überraschend entlassenen FBI-Chef James Comey aufgefordert zu haben, die Untersuchung zu den Verbindungen des ehemaligen Nationalen Sicherheitsberaters Michael Flynn zu Russland einzustellen.

Eine schwerwiegende Anschuldigung: Sollte sich der Vorwurf, die Justiz behindert zu haben, erhärten, könnte dies ein Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten zur Folge haben. Erst am Dienstag hatte Trump die Weitergabe von Geheimdienstinformationen an Russland eingeräumt. Und es mehren sich die Stimmen, die einen Vergleich zur Watergate-Affäre ziehen, die Richard Nixon im August 1974 zum Rücktritt vom Amt des US-Präsidenten zwang.

Für die Finanzmärkte wäre ein formales Amtsenthebungsverfahren gegen Trump – das sogenannte Impeachment – ein Desaster, unabhängig wie es ausgehen sollte. Dies jedenfalls prophezeit der ehemalige Vorstandsvorsitzende des US-Mischkonzerns General Electric (GE): „Ein Amtsenthebungsverfahren würde den Markt wegpusten“ , sagte Jack Welch, der als Trump-Vertrauter gilt, am Mittwoch dem US-amerikanischen TV-Sender CNBC.

Investoren reagieren sensibel auf das aktuelle Chaos im weißen Haus: So gaben alle wichtigen US-Leitindizes am Mittwoch im frühen Handel um mehr als ein Prozent nach. Der Dow Jones notierte bei 20.745 Punkten, der breiter gefasste S&P 500 bei 2.375 Zählern, der Index für Technologiewerte, der Nasdaq 100 notierte bei 5.657 Punkten. „Die Anleger machen sich allmählich Sorgen über die innenpolitische Situation“, sagte Volkswirt Peter Cardillo vom Broker First Standard Financial.

Die US-Börse folgte damit der bereits schwachen Tendenz an den Handelsplätzen in Asien und Europa. Auch dort hatten die Anleger verunsichert auf immer neue Vorwürfe gegen US-Präsident Donald Trump reagiert.

Seit dem Wahlsieg Donald Trumps im vergangenen November ging es für die US-Börse nur in eine Richtung: aufwärts. Der Dow Jones legte gut 15 Prozent zu. Allerdings warnen Analysten schon seit längerem, die Aktienkurse der US-Unternehmen seien überhitzt.

Zu den Verlierern an den US-Börsen zählten Finanzwerte, die von der Rally nach Trumps Wahlsieg besonders profitiert hatten. Die Aktien der Bank of America gaben im frühen Handel um vier Prozent nach. Die Titel von Goldman Sachs verloren 3,6 Prozent. Wells Fargo verloren zwei Prozent. Gut drei Prozent zulegen konnten dagegen die Papiere von Target. Die Anleger waren erleichtert, dass der Einzelhändler im ersten Quartal weniger Umsatz einbüßte als befürchtet.

Weiter unter Druck geriet der Dollar: Gegenüber dem Euro notierte der Dollar ein halbes Prozent schwächer als am Dienstag, zum japanischen Yen verlor er 1,5 Prozent. Seit dem 1. Januar hat der Greenback gegenüber der europäischen Gemeinschaftswährung gut fünf Prozent an Wert eingebüßt.