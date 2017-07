 Börse New York : Fed-Chefin schiebt Wall Street an

New YorkSignale von US-Notenbankchefin Janet Yellen für behutsame Zinserhöhungen haben die Wall Street am Mittwoch beflügelt. „Der Weg zurück in die geldpolitische Normalität, geschweige denn zu Zinsniveaus der vergangenen Jahre, sollte sehr, sehr lang werden“, schloss Marktstratege Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets aus ihren Äußerungen. Gleichzeitig bescheinigte Yellen bei ihrer Anhörung im Kongress der US-Wirtschaft ein solides Wachstum. „Was will das Anleger-Herz mehr?“, ergänzte Stanzl. Mit dem Abbau ihrer im Zuge der Finanzkrise aufgeblähten Bilanz will die Notenbank wahrscheinlich noch dieses Jahr beginnen.

Mit ihren jüngsten Zinserhöhungen hat die US-Notenbank bereits erste Schritte in Richtung Normalisierung der Geldpolitik gemacht. Während der Finanzkrise hatte die Fed ihre Nullzinspolitik mit dem Ankauf von Wertpapieren untermauert, die die Bilanz aufgetürmt hatten. An den Devisenmärkten rechnen die Anleger mit ersten Maßnahmen dazu ab September.

Am Abend (MESZ) sollte noch der Konjunkturbericht der Fed – das sogenannte Beige Book – veröffentlicht werden.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte legte bis zum frühen Nachmittag in New York 0,6 Prozent auf 21.530 Punkte zu. Das Marktbarometer sprang zeitweise auf ein Rekordhoch von 21.580 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 stieg um 0,7 Prozent auf 2443 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann ein Prozent auf 6253 Punkte.

Bei den Einzelwerten legten die Twitter-Aktien 3,8 Prozent zu. Der Kurznachrichtendienst hat einen neuen Finanzvorstand gefunden. Ab Ende August wird Ned Segal die Position übernehmen. Der 43-Jährige kommt vom Software-Hersteller Intuit und arbeitete davor für die US-Investmentbank Goldman Sachs.

Amazon-Anteilsscheine verteuerten sich um gut ein Prozent. Der Online-Händler stellte an seinem Verkaufstag Prime Day einen neuen Rekord auf.

An Europas Aktienmärkten entzündete Yellen mit ihren Äußerungen ein kleines Kursfeuerwerk. Der Dax kletterte um 1,5 Prozent auf 12.626 Zähler, der EuroStoxx50 gewann ebenfalls 1,5 Prozent auf 3515 Punkte.