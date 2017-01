Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Gewinne und Verluste an der Wall Street

Während die zuletzt in Fahrt gekommene Berichtssaison eine Pause machte, sorgten Analystenkommentare für einige auffällige Kursbewegungen. Eine Verkaufsempfehlung von UBS-Experten drückte die Titel des Ölkonzerns ExxonMobil am Dow-Ende mit fast zwei Prozent ins Minus. Analyst William Featherston hält einen Bewertungsaufschlag im Vergleich zur Konkurrenz in vielerlei Hinsicht für nicht mehr gerechtfertigt.

Am breiteren Markt setzten die Aktien der Handelskette Target ihren Kursrutsch vom Vortag mit rund 2 Prozent Minus fort. Goldman Sachs hatte die Titel nach einem für das Schlussquartal gekappten Gewinnausblick zum Verkauf empfohlen. Die Herausforderungen des Unternehmens schienen struktureller Art zu sein, schrieb Experte Matthew Fassler.

Bei den Einzelwerten stachen Netflix mit einem Kursplus von rund vier Prozent heraus. Dank zugkräftiger Eigenproduktionen steigerte die Online-Videothek Kundenzahl und Umsatz im vergangenen Quartal deutlich.

Die Aktien von Tesla legten um mehr als zwei Prozent zu. Der japanische Elektronikkonzern Panasonic kündigte an, seine Partnerschaft mit dem amerikanischen Elektroauto-Pionier auszubauen und auf das Zukunftsgeschäft mit autonomen Fahrsystemen auszuweiten.

Die Dividendenpapiere von Union Pacific legten 2,4 Prozent zu. Die Eisenbahngesellschaft überraschte die Märkte mit einem unerwartet hohen Nettogewinn im abgelaufenen Quartal.

Bei den am Vortag noch von schwachen Zahlen belasteten Aktien der CSX Corporation ging es derweil turbulent zu: Sie schossen um mehr als 23 Prozent in die Höhe. Händler verwiesen auf einen Bericht, demzufolge Branchenaktivisten an einem Einstieg bei dem Schienenlogistiker arbeiteten - mit dem Ziel einer Neuausrichtung des Managements.

Der Dollar zeigte sich angesichts einer weiterhin lockeren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank wechselhaft. Zuletzt wurden in New York 1,0660 Dollar für die europäische Gemeinschaftswährung bezahlt - und damit etwas mehr als zur gleichen Zeit am Vortag.

An der New York Stock Exchange wechselten rund 760 Millionen Aktien den Besitzer. 737 Werte legten zu, 2206 gaben nach und 139 blieben unverändert. An der Nasdaq schlossen bei Umsätzen von 1,79 Milliarden Aktien 809 im Plus, 2060 im Minus und 188 unverändert.

Die US-Kreditmärkte gaben in Erwartung weiterer Zinserhöhungen nach. Die zehnjährigen Staatsanleihen verloren 23/32 auf 95-29/32. Die Rendite stieg auf 2,472 Prozent. Der 30-jährige Bond sank 1-6/32 auf 96-21/32 und rentierte mit 3,046 Prozent.