Gewinner und Verlierer an der Wall Street am Dienstag

Im Fokus an diesem Dienstag stand die Bilanzsaison. Dabei wusste die Schnellrestaurantkette McDonalds mit ihrem Zwischenbericht für das zweite Quartal positiv zu überraschen: Die Papiere stiegen um 4,75 Prozent.

Noch stärker nach oben mit plus 5,88 Prozent ging es für die Titel von Caterpillar. Der Baumaschinenhersteller hatte im zweiten Quartal nicht nur besser als erwartet abgeschnitten, sondern auch seine Prognose für das laufende Jahr erhöht. Caterpillar und McDonalds waren mit ihren Kursgewinnen im Dow-Index die Zugpferde.

Zudem gewannen Dupont 1,35 Prozent. Der Chemiekonzern hatte vor dem geplanten Zusammenschluss mit dem Konkurrenten Dow Chemical seinen operativen Gewinn kräftig gesteigert. Analysten hatten deutlich weniger auf dem Zettel gehabt.

Auf den Einkaufslisten standen zudem die Anteilsscheine der Citigroup. Die Bank setzt sich höhere Ziele: 2020 werde das Institut einen Gewinn von 20 Milliarden Dollar erzielen, stellte Vorstandschef Michael Corbat in Aussicht. Die Citigroup-Aktie verteuerte sich um 2,9 Prozent.

Für die Anteile des Mischkonzerns 3M ging es nach Geschäftszahlen indes um 5,05 Prozent abwärts. Auch die Titel von United Technologies verloren mit minus 2,20 Prozent deutlich. Damit waren 3M und United Technologies abgeschlagen auf den zwei letzten Plätzen im US-Leitindex. Beide Konzerne hatten ihre Ausblicke auf 2017 zwar angehoben, doch Marktteilnehmer hatten auf noch höhere Prognosen gehofft.

An der Nasdaq rutschten die Aktien der Google-Mutter Alphabet um 2,93 Prozent ab. Der Internetkonzern hatte die Rekord-Wettbewerbsstrafe der EU-Kommission zwar verdaut und der Gewinneinbruch war sogar geringer ausgefallen als von Analysten erwartet, doch die Anleger machen sich Sorgen um das künftige Wachstum. So hatte sich in dem wichtigen Werbegeschäft von Google erneut gezeigt, dass mit der immer stärkeren Nutzung von Smartphones die Erlöse pro Klick auf eine Werbeanzeige sinken.

Der Euro bleibt stark

Der Euro kostete im New Yorker Handel zuletzt 1,1646 US-Dollar, nachdem die Gemeinschaftswährung im europäischen Nachmittagsgeschäft erstmals seit 2015 über 1,17 US-Dollar gestiegen war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1694 (Montag: 1,1648) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8551 (0,8585) Euro.

An der New York Stock Exchange wechselten rund 1,12 Milliarden Aktien den Besitzer. 1792 Werte legten zu, 1111 gaben nach, und 164 blieben unverändert. An der Nasdaq schlossen bei Umsätzen von 1,88 Milliarden Aktien 1662 im Plus, 1233 im Minus und 191 unverändert.

Die US-Kreditmärkte gaben nach. Die zehnjährigen Staatsanleihen verloren 19/32 auf 100-14/32. Die Rendite stieg auf 2,32 Prozent. Der 30-jährige Bond sank um 1-16/32 auf 101-27/32 und rentierte mit 2,91 Prozent.