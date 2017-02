Gewinner und Verlierer des Tages

Im Rampenlicht standen Apple -Aktien, die an der Nasdaq 6,1 Prozent in die Höhe schossen. Das neue iPhone bescherte dem Konzern ein überraschend starkes Weihnachtsgeschäft. Er ist damit erstmals seit fünf Jahren wieder größter Smartphone-Hersteller der Welt. Facebook stiegen 2,2 Prozent. Der Konzern legt nach Börsenschluss seinen Quartalsbericht vor.

Auf der Verliererseite befanden sich Energie- und Versorgerwerte. Aktien aus dem Energiesektor ließen im Schnitt 0,8 Prozent Federn. Der Index für Versorgerpapiere gab 1,7 Prozent nach.

Der Metallkonzern Arconic hatte im ersten Quartal nach der Trennung vom Aluminium-Riesen Alcoa rote Zahlen ausgewiesen. Dennoch sprang die Aktie um fast 11 Prozent nach oben - möglicherweise, weil einige Großaktionäre Arconic-Chef Klaus Kleinfeld nur wenige Monate, nachdem das Unternehmen selbstständig geworden ist, ablösen wollen.

Altria-Papiere legten um 0,30 Prozent zu. Die Beteiligung am Bierkonzern SABMiller hatte dem US-Tabakriesen zu einem Gewinnsprung verholfen. Mit dem veräußerten SABMiller-Anteil vervielfachte sich der Nettogewinn im vierten Quartal auf 10,3 Milliarden Dollar. Im Kerngeschäft mit Tabak war es hingegen nicht so rund gelaufen. Zudem blieb der Gewinnausblick auf das laufende Geschäftsjahr hinter den Analystenerwartungen zurück.

Der Eurokurs reagierte im US-Handel leicht positiv auf die jüngsten geldpolitischen Beschlüsse der US-Notenbank Fed. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,0772 US-Dollar gehandelt, nachdem sie vor dem Zinsentscheid bis auf 1,0733 Dollar gefallen war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,0790 (Dienstag: 1,0755) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9268 (0,9298) Euro gekostet.

An der New Yorker Börse wechselten rund 900 Millionen Aktien den Besitzer. 1388 Werte legten zu, 1516 gaben nach und 157 blieben unverändert. An der Nasdaq schlossen bei Umsätzen von 2,22 Milliarden Aktien 1435 im Plus, 1426 im Minus und 213 unverändert.

An den Devisenmärkten büßte der Dollar zu anderen wichtigen Währungen nach der Fed-Erklärung etwas ein. Auch an den US-Kreditmärkten gab es Kursverluste. So sanken die zehnjährigen Staatsanleihen um 7/32 auf 95-28/32. Sie rentierten mit 2,48 Prozent. Die 30-jährigen Bonds verloren 18/32 auf 96 und hatten eine Rendite von 3,08 Prozent.