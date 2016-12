 Börse New York: Gewinnmitnahmen bremsen die Jagd auf die 20.000 Punkte

New YorkIm US-Aktienhandel hat der Dow Jones am Mittwoch in seinem Endspurt auf die Rekordmarke von 20.000 Punkten eine Pause eingelegt. Überraschend schwach ausgefallene Daten zum Immobilienmarkt dämpften die Stimmung an der Wall Street. Händler sprachen zudem von Gewinnmitnahmen bei dünnem Handel. Dennoch steuert der Dow auf den stärksten Zuwachs binnen eines Jahres seit 2013 zu.

Am Nachmittag notierte das Börsenbarometer bei 19.871 Punkten und damit 0,4 Prozent tiefer, nachdem es kurz nach Handelsstart bis auf 19 Punkte an die psychologisch wichtige und bislang nie erreichte Marke von 20.000 Punkten herangekommen war. Es war der erste Rückgang seit drei Tagen. Der S&P500 -Index gab 0,7 Prozent nach auf 2254 Zähler, der Index der Technologie-Börse Nasdaq verlor 0,8 Prozent auf 5445 Stellen. In Frankfurt ging der Dax unverändert bei 11.475 Punkten aus dem Handel.

„Es sieht aus, als ob wir nach den jüngsten kräftigen Kursgewinnen Gewinnmitnahmen haben, was absolut gesund für den Markt ist“, sagte Adam Sarhan, Chef von 50 Park Investments in Orlando, Florida. „Die Tatsache, dass der Dow die 20.000 noch nicht geknackt hat, zeigt, dass einige Investoren ihre Gewinne sichern.“ Für einen Dämpfer sorgten die Daten zu den Verkäufen gebrauchter Häuser. Im November wurden so wenige Kaufverträge abgeschlossen wie seit fast einem Jahr nicht mehr. Das deutet darauf hin, dass höhere Zinsen den Markt belasten. Die US-Notenbank Fed hatte Anfang Dezember erstmals seit einem Jahr ihren Leitzins wieder angehoben und weitere Schritte für 2017 in Aussicht gestellt.

Die Aktien von Boeing gaben 0,7 Prozent nach. Die Fluggesellschaft Delta hatte einen Auftrag für 18 Maschinen des Typs 787 Dreamliner zum Listenpreis von mehr als vier Milliarden Dollar zurückgezogen. Die Delta-Papiere gaben 1,6 Prozent nach.