 Börse New York: Gewinnmitnahmen nach Rekordrally

New YorkNach der Rekordrally in den vergangenen Tagen haben die Anleger an den US-Börsen am Mittwoch Gewinne mitgenommen. Kräftige Kursgewinne bei Apple, die den Dow Jones zu Handelsbeginn die Marke von 22.000 Punkten knacken ließ, verhinderten jedoch größere Abschläge an der Wall Street. Nach unerwartet starken Zahlen im Frühjahr verspricht der iPhone-Hersteller nun auch für das laufende Quartal glänzende Geschäfte. Bei Anlegern befeuerte das Spekulationen, das nächste Modell des Kassenschlagers, das „Geburtstags-iPhone“ zum zehnjährigen Jubiläum, könnte schon im September auf den Markt kommen. Es soll mit vielen technischen Neuerungen bestückt sein.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stieg bis zum frühen Nachmittag in New York um 0,1 Prozent auf 21.977 Punkte, Der breiter gefasste S&P-500 verringerte sich um 0,3 Prozent auf 2469 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq fiel 0,5 Prozent auf 6329 Stellen.

Bei den Einzelwerten gewannen die Titel von Apple bis zu 6,5 Prozent und waren mit 159,75 Dollar so teuer wie noch nie. „Apple hat in allen Bereichen geliefert“, erklärte Analyst Neil Wilson vom Brokerhaus ETX Capital. Er hob besonders das 22-prozentige Plus im Dienstleistungsgeschäft vor, zu dem der App Store gehört. Es sei weniger schwankungsanfällig als der Verkauf von iPhones. Die Bedeutung dieser Sparte werde von Anlegern bislang unterschätzt.

Die Anteilsscheine der Autohandelsgruppe AutoNation fielen nach Vorlage enttäuschender Quartalszahlen um rund sechs Prozent. Die Dividendenpapiere von Carinal Health brachen um mehr als neun Prozent ein, nachdem das Pharmazieunternehmen mit seiner Bilanz die Erwartungen der Analysten verfehlt hatte.

Vom Arbeitsmarkt kamen positive Signale: Die amerikanischen Firmen stellen kräftig Personal ein und heizen den Job-Boom in den USA unter Präsident Donald Trump weiter an. Im Juli entstanden 178.000 neue Jobs, wie der Personaldienstleister ADP zu seiner Umfrage unter Privatunternehmen mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten zwar eine noch etwas größere Zahl auf dem Zettel.

Nimmt man jedoch den Vormonat hinzu, kamen insgesamt 369.000 neue Jobs in der Wirtschaft hinzu. Das sind weit mehr Arbeitsplätze als nötig wären, um mit dem Bevölkerungswachstum Schritt zu halten: Dafür genügen laut Experten 75.000 bis 100.000 neue Stellen pro Monat.

In Europa machten durchwachsene Bilanzen heimischer Firmen und die Furcht vor sinkenden Gewinnen wegen der aktuellen Euro-Stärke den Börsen zu schaffen. Dax und EuroStoxx50 verloren jeweils etwa 0,6 Prozent auf 12.181 und 3459 Punkte.