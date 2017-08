 Börse New York: Gute Firmenbilanzen treiben US-Börsen an

Börse in New York Der Dow-Jones-Index stieg den vierten Tag in Folge auf ein Rekordhoch. (Foto: dpa)

New YorkDie US-Börsen haben sich am Dienstag nach starken Unternehmenszahlen mit Gewinnen präsentiert. An der Wall Street markierte der US-Standardwerteindex Dow Jones mit 21.990 Zählern den vierten Tag in Folge ein Rekordhoch. "Bis jetzt war es eine sehr gute Berichtssaison", sagte Craig Erlam, Analyst beim Online-Broker Oanda. "Das verhilft den US-Aktien zu Rekordwerten und macht Enttäuschungen über die Unfähigkeit von US-Präsident Donald Trump wett, seine wirtschaftspolitischen Ideen umzusetzen."

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stieg bis zum frühen Nachmittag in New York 0,4 Prozent auf 21.980 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 erhöhte sich um 0,2 Prozent auf 2476 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte um 0,2 Prozent auf 6359 Stellen zu.

Ihr Augenmerk richteten die Anleger nun auf Apple. Der Technologiekonzern legt nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen vor. Die Papiere notierten 0,3 Prozent fester. Der Technologiesektor hat in diesem Jahr besonders stark zugelegt. Das schürte Befürchtungen, Papiere der Branche könnten überbewertet sein und vor einer Korrektur stehen.

Die Aktien von Sprint legten um rund zehn Prozent zu. Der US-Mobilfunkanbieter verdiente im abgelaufenen Quartal erstmals seit drei Jahren wieder Geld. Zudem kündigte Firmenchef Marcelo Claure Informationen zu einer Fusion "in der nahen Zukunft" an. Als ein möglicher Partner gilt die US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom.

Aus Enttäuschung über den Ausblick werfen Anleger die Aktien von Mosaic aus ihren Depots. Die Papiere des US-Düngemittelherstellers fielen am Dienstag um bis zu 8,9 Prozent und steuerten damit auf den größten Tagesverlust seit vier Jahren zu.

Nach Vorlage enttäuschender Absatzzahlen gaben Ford-Aktien 2,6 Prozent nach, General Motors-Papiere verloren 3,6 Prozent. Die großen US-Autokonzerne verkauften im Juli deutlich weniger Fahrzeuge auf ihrem Heimatmarkt.

Enttäuschende Konjunkturdaten setzten die US-Währung unter Druck. Ein überraschender Rückgang der Bauausgaben und ein geringeres Wachstum der Industrie drückten den Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, auf ein 15-Monats-Tief von 92,777 Punkten.

Auslöser für die aktuelle Dollar-Schwäche war auch die Entlassung des Sprechers von US-Präsident Donald Trump, Anthony Scaramucci, nach nur zehn Tagen im Amt. Wenige Tage zuvor hatte Trump seinen Stabschef ausgewechselt. "Nicht nur mich erinnern das ganze Drama und die Verwicklungen in Washington an das Drehbuch einer Seifenoper", sagte Commerzbank-Analystin Esther Reichelt. "Viele Fragen sind offen und der Markt ist noch nicht überzeugt, dass dem Neuanfang im Weißen Haus auch endlich wirtschaftspolitische Erfolge folgen werden." Einem einflussreichen US-Senator zufolge sind die Chancen für eine Verabschiedung der geplanten Steuersenkungen - eines der zentralen Wahlversprechen Trumps - gering.