Gute Zahlen vom Jobmarkt

Ein weiterer Kurstreiber neben den Tech-Werten waren am Mittwoch neue Zahlen vom US-Arbeitsmarkt. Die amerikanischen Firmen stellen kräftig Personal ein und heizen den Job-Boom unter Präsident Donald Trump weiter an. Im Juli entstanden 178.000 neue Jobs, wie der Personaldienstleister ADP am Mittwoch zu seiner Umfrage unter Privatunternehmen mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten zwar eine noch etwas größere Zahl auf dem Zettel.

Nimmt man jedoch den Vormonat hinzu, kamen insgesamt 369.000 neue Jobs in der Wirtschaft hinzu. Das sind weit mehr Arbeitsplätze als nötig wären, um mit dem Bevölkerungswachstum Schritt zu halten: Dafür genügen laut Experten 75.000 bis 100.000 neue Stellen pro Monat.

Der Jobmotor dreht damit höher als nötig. Und Trump hat angekündigt, der „größte Job-produzierende Präsident“ seines Landes zu werden, „den Gott je erschaffen hat“. Doch viele Anleger bezweifeln, dass der Politneuling angesichts zahlreicher Affären und Personalquerelen seine Steuersenkungspläne und Konjunkturprogramme umsetzen kann. Somit ist auch die Furcht vor einer politisch verursachten Überhitzung des Arbeitsmarktes zuletzt deutlich abgeebbt.

Die Notenbank Fed hat bei einer Arbeitslosenquote von 4,4 Prozent ihr Ziel Vollbeschäftigung de facto erreicht. Sie hob die Leitzinsen zuletzt im Juni auf das Niveau von 1,0 bis 1,25 Prozent an und will bis Jahresende nachlegen, wenn es die Konjunktur erlaubt.

Beim Abwägen des Für und Wider einer weiteren Zinserhöhung dürften die Währungshüter laut Ökonomin Christiane von Berg von der BayernLB zurzeit eher zum Stillhalten neigen: „Ich denke, dass die Waage derzeit eher in Richtung ,nicht erhöhen' tendiert.“ Dagegen spreche, dass die Löhne der Entwicklung am boomenden Jobmarkt noch immer hinterher hinkten. Die Fed will erreichen, dass sich der Aufschwung auch im Geldbeutel der Amerikaner bemerkbar macht und so die Inflation anheizt. Diese lag zuletzt mit 1,5 Prozent noch deutlich unter dem Fed-Zielwert von 2,0 Prozent.

Die Fed dürfte daher dem am Freitag anstehenden monatlichen Arbeitsmarktbericht der Regierung besonderes Augenmerk schenken, der neben Stellen in der Privatwirtschaft auch staatliche umfasst. Ökonomen erwarten für Juli ein Plus von 183.000 Jobs. Zugleich rechnen sie damit, dass die Stundenlöhne zum Vormonat um 0,3 Prozent anziehen werden. Laut Bayern-LB-Ökonomin von Berg wäre ein Lohnwachstum in dieser Höhe für die Fed zwar noch nicht zufriedenstellend. Doch sei es zumindest „ein Schritt in die richtige Richtung“.