 Börse New York: Hurrikan-Angst belastet die Wall Street

New YorkMarktteilnehmer sagten, Investoren seien vor allem wegen der Auswirkungen von „Harvey“ und „Irma“ besorgt. Zwei derart heftige Hurrikans innerhalb so kurzer Zeit zu haben, werde sich sicherlich im Bruttoinlandsprodukt niederschlagen, sagte Analystin Kim Forrest vom Vermögensberater Fort Pitt Capital in Pittsburgh. „Harvey“ hat gerade in Texas und Louisiana für schwere Verwüstungen gesorgt. Acht Prozent der Ölproduktion sind zum Beispiel unterbrochen. Zudem sind die wöchentlichen Arbeitslosenanträge in den USA zuletzt auf den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren geklettert. „Irma“ nimmt gerade Kurs auf Florida.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,1 Prozent höher auf 21.797 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 sank dagegen 0,1 Prozent auf 2461 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich um 0,6 Prozent auf 6360 Punkte. Im Wochenvergleich ergab sich für den Dow ein Minus von 0,9 Prozent, den S&P ein Abschlag von 0,6 Prozent und den Nasdaq ein Rückgang von 1,2 Prozent.

Bei den Einzelwerten stand unter anderem Kroger im Fokus. Die Aktien verbilligten sich um fast acht Prozent. Die Supermarktkette hat wegen starker Preissenkungen weniger verdient.

Nach dem Hackerangriff auf Millionen sensible Kundendaten der US-Wirtschaftsauskunftei Equifax wurde es für den Konzern auch an der Börse ungemütlich. Die Aktien brachen knapp 14 Prozent ein. Betroffen von dem Datenklau sind nach Angaben des Unternehmens bis zu 143 Millionen Kunden.