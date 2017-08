Börse New York : Inflation verhindert weiteres Minus

Datum: 11.08.2017 15:32 Uhr

An der Wall Street bleiben die Anleger am Freitag vorsichtig. Die Stimmung ist getrübt, das Säbelrasseln in der Korea-Krise findet kein Ende. Weil die Inflation überraschend niedrig ausfällt, ziehen die Kurse leicht an.



Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen? „Dow 22.000“ Noch hat der bekannte Börsenhändler Peter Tuchman die Kappe auf dem Kopf, ohne dass die Kurstafeln ihr Recht geben. (Foto: AFP; Files; Francois Guillot) New YorkDie Nordkorea-Krise hat zum Wochenschluss die Stimmung an der Wall Street gedrückt. US-Präsident Donald Trump erneuerte seine Drohungen gegen Nordkorea und brachte über Twitter eine militärische Lösung ins Spiel, sollte sich der kommunistische Staat „unklug“ verhalten. „Die Eskalation der geopolitischen Lage zwischen den USA und Nordkorea erschüttert die Nerven der Investoren“, sagte Peter Cardillo, Chefvolkswirt bei First Standard Financial. „Der Angstfaktor ist der schlimmste Feind der Märkte und verstärkt sich selbst.“ Der Krieg der Worte hat die Aktienanleger in den vergangenen Tagen weltweit eine Billion Dollar gekostet. Die unerwartet niedrige Inflation verhinderte allerdings einen weiteren Tag mit Verlusten. Die Teuerungsrate fiel etwas geringer aus als erwartet. Das schürte Spekulationen, dass die US-Notenbank Fed auf eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr verzichten könnte. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte lief mit einem Plus von 0,2 Prozent bei 21.889 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 stieg um 0,2 Prozent auf 2443 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte 0,3 Prozent zu auf 6233 Stellen. Der Snapchat-Betreiber Snap enttäuschte mit seinen Nutzerzahlen die Anleger. Auch das Versprechen der Gründer, zunächst keine Aktien zu verkaufen, konnte Investoren nicht beruhigen. Die Papiere gaben gut zwölf Prozent nach. Der Umsatz beim Kaufhausbetreiber J.C. Penney sinkt in den Filialen, die seit mehr als zwölf Monaten geöffnet sind. Zugleich weitete sich der Verlust im abgelaufenen Quartal aus. Die Aktien brachen um 17 Prozent ein und fielen auf ein Rekordtief.