 Börse New York: Jobdaten bescheren US-Börsen Kursgewinne

US-Börse Trotz des Börsenbooms sehen die Währungshüter derzeit keine Gefahr einer Blasenbildung: Die Anfälligkeit des Finanzsystems bleibe moderat. (Foto: dpa)

New YorkUnerwartet gute Arbeitsmarktdaten haben die US-Börsen am Freitag beflügelt. Unternehmen und Staat heuerten im Juni zusammen 222.000 neue Mitarbeiter an. Ökonomen hatten mit lediglich 179.000 gerechnet. Zudem entstanden in den beiden Vormonaten 47.000 Jobs mehr als bislang angenommen. "Die Zahlen sehen ziemlich stark aus", sagte der Chefanlagestratege vom Finanzhaus State Street Global Advisors, Michael Arone. Zudem gaben Kursgewinne bei den Technologiewerten Auftrieb.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte legte bis zum frühen Nachmittag in New York 0,4 Prozent auf 21.412 Punkte zu. Der breiter gefasste S&P-500 gewann 0,6 Prozent auf 2425 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg um 1,1 Prozent auf 6155 Punkte.

Positive Signale kamen auch von der US-Notenbank. Die Federal Reserve blickt trotz des schwachen Starts in das Jahr mit Optimismus auf die Konjunktur. Der für die Zinspolitik zuständige Offenmarktausschuss erwarte weiter, dass die Wirtschaftsleistung moderat anziehen werde, heißt es in dem halbjährlichen geldpolitischen Bericht an den Kongress. Trotz des Börsenbooms sehen die Währungshüter derzeit keine Gefahr einer Blasenbildung: Die Anfälligkeit des Finanzsystems bleibe "per saldo moderat".

Bei den Einzelwerten gehörten die Papiere von Banken wie Bank of America, JPMorgan und Citigroup zu den Gewinnern. Die guten Arbeitsmarktdaten nähren die Erwartung, dass die Zentralbank Fed ihren Leitzins weiter anhebt, was das Kreditgeschäft einträglicher machen dürfte. Bei den High-Tech-Werten legten die Anteilsscheine von Apple, Microsoft und Facebook zwischen 1,1 und 1,8 Prozent zu.

Auch die Aktien des Elektroautobauers Tesla waren bei Investoren diesmal wieder gefragt. Die Papiere verteuerten sich um 1,2 Prozent. Das Unternehmen gewann in Australien einen großen Batterie-Auftrag, mit dem 30.000 Haushalte im Falle eines Stromausfalls versorgt werden sollen. Auch neue Zahlen zum Stand der Fahrzeug-Auslieferungen erfreuten die Anleger.

Spekulationen auf steigende Zinsen und wieder fallende Ölpreise verunsicherten dagegen Europas Aktienanleger. Trotz des kräftigen Stellenzuwachses in der US-Wirtschaft starteten Dax und EuroStoxx50 nicht durch. Zum Handelsschluss schaffte es der deutsche Leitindex nur knappe 0,1 Prozent ins Plus auf 12.388 Punkte. Auf Wochensicht gewann er ein halbes Prozent. Sein europäisches Pendant schloss auch 0,1 Prozent höher bei 3463 Zählern.