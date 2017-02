 Börse New York: Kaum Bewegung an der New Yorker Börse

Bewegung auf dem Parkett Händler an der New Yorker Stock Exchange. (Foto: AP)

New YorkDie US-Börsen haben sich am Mittwoch kaum bewegt. Unter die Räder kamen allerdings Bankenwerte. Der Markt habe seine Erwartungen mit Blick auf die Zahl der Zinserhöhungsschritte in diesem Jahr und die Steuersenkungspläne unter Präsident Donald Trump reduziert, erklärten Analysten die Kursverluste bei den Finanzwerten. Der Banken-Branchenindex verringerte sich um rund ein Prozent. Angesichts eines Mangels an Konjunkturdaten fehlten zudem frische Impulse.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab bis zum frühen Nachmittag in New York 0,2 Prozent auf 20.043 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P-500 trat bei 2292 Zählern auf der Stelle. Der Index der Technologiebörse Nasdaq notierte unverändert auf 5674 Stellen.

Zu den Gewinnern gehörten Papiere des Medienkonzerns Time Warner, die um 0,4 Prozent zulegten. Das vor der Übernahme durch AT&T stehende Unternehmen steigerte seinen operativen Gewinn im vergangenen Quartal um rund ein Fünftel.

Dagegen gaben Aktien von Goodyear um fast zwei Prozent nach. Der Umsatz des größten US-Reifenherstellers sackte im abgelaufenen Quartal um 7,9 Prozent auf 3,74 Milliarden Dollar ab. Angesichts steigender Rohstoff-Kosten erwartet das Unternehmen zudem 2017 einen stagnierenden operativen Gewinn.

Bei den Banken ließen Goldman Sachs rund ein Prozent Federn. JPMorgan und Wells Fargo verbilligten sich jeweils um 1,3 Prozent.

Moelis & Co. stiegen fast vier Prozent. Die kleine Investmentbank ergatterte einen Beratervertrag für den voraussichtlich weltweit größten Börsengang, die Teilprivatisierung des saudi-arabischen Ölförderers Saudi Aramco.

Die anstehenden Wahlen in mehreren europäischen Staaten machten Anleger in Frankfurt zunehmend nervös. „Mit weiteren anti-europäischen Richtungswechseln wächst die Gefahr eines Auseinanderbrechens der Euro-Zone“, warnte Jochen Stanzl, Analyst des Online-Brokers CMC Markets. Der Dax schloss 0,1 Prozent im Minus bei 11.543 Punkten, der EuroStoxx50 gewann 0,1 Prozent auf 3238 Zähler.