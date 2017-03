Dehnübungen im Handelssaal Wenn es der Handel hergibt, kann auch mal entspannt werden. (Foto: AFP; Foto: Yuri Gripas)

New YorkBelastet von Gewinnmitnahmen und Kursverlusten bei Pharma-Aktien haben die US-Börsen am Donnerstag leicht nachgegeben. Vor allem Anteilsscheine von Gesundheitswerten kamen nach Veröffentlichung der Haushaltspläne von US-Präsident Donald Trump unter die Räder. Auf die Branche kommen zum einen höhere Kosten in Milliardenhöhe durch eine neue Regulierung zu. Zum anderen sollen nach dem Etatvorhaben Ausgaben für die medizinische Forschung deutlich gesenkt werden. Der Branchenindex ließ 1,1 Prozent Federn. Zudem hätten Händler Kasse gemacht, sagten Marktteilnehmer.

Die US-Börsen haben am Donnerstag mit leichten Kursabschlägen geschlossen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab 0,1 Prozent auf 20.934 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P-500 sank 0,2 Prozent auf 2381 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq trat bei 5900 Punkten auf der Stelle.

Günstige Zinssignale von der US-Notenbank Fed hatten die Wall Street zum Handelsbeginn zunächst nach oben getrieben. Börsianer zeigten sich erleichtert, dass eine Beschleunigung der geldpolitischen Straffung derzeit kein Thema ist: "Eine weniger aggressive Fed war ganz klar die Botschaft, die die Märkte hören wollten und auf die sie entsprechend reagierten", erläuterte Marktökonom Peter Cardillo vom Investmenthaus First Standard Financial. Die Notenbanker hatten am Mittwoch erwartungsgemäß den Leitzins angehoben und zwei weitere Schritte in diesem Jahr signalisiert. Zuvor war spekuliert worden, dass es noch drei zusätzliche Erhöhungen geben könnte.

Unter den Einzelwerten in New York standen Tesla im Rampenlicht, die um 3,1 Prozent anzogen. Der Elektroautobauer will sich rund 1,2 Milliarden Dollar am Finanzmarkt besorgen, um seinen Einstieg in die Massenfertigung zu finanzieren.

Oracle-Papiere schossen sogar um sieben Prozent in die Höhe. Der Software-Riese übertraf dank eines starken Cloud-Geschäfts mit seinen Quartalszahlen die Analystenerwartungen.

Die Anteilsscheine des Biotechkonzerns Biogen brachen um fünf Prozent ein, nachdem zwei Broker die Aktie herabgestuft hatten.

Die Schlappe für die Rechtspopulisten in den Niederlanden zum Auftakt des Superwahljahres in Europa machte Anlegern in Frankfurt Mut. Auch die Aussicht auf nicht ganz so schnell steigende US-Zinsen hellte die Stimmung an den Börsen auf. Der Dax schloss 0,6 Prozent im Plus bei 12.083 Punkten. Damit nähert er sich weiter dem Allzeithoch von 12.390 Zählern aus dem April 2015. Der EuroStoxx50 stieg um 0,9 Prozent auf 3439 Punkte.